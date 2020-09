Philips lance la série de moniteurs E2 pour les maisons et bureaux élégants.







MMD, le principal spécialiste de l'affichage et partenaire de licence de marque pour les moniteurs Philips, lance la série Philips E2 : une nouvelle famille de moniteurs qui combine un design élégant et des fonctionnalités innovantes pour s'adapter aux styles de vie à la maison et au bureau.



La conception ultra-étroite sans cadre à 3 ou 4 côtés assure une taille de visualisation maximale avec un minimum de distractions et est particulièrement adaptée à la conception graphique et aux applications professionnelles. De plus, grâce aux panneaux IPS sur lesquels les moniteurs sont construits, ils sont le choix parfait pour tous ceux qui recherchent la précision des couleurs et des détails.



"De nos jours, de nombreuses personnes ont fait de la maison leur bureau et ont donc besoin d'un moniteur qui convient à de multiples tâches, pour le travail et le divertissement. La nouvelle série E2 est le bon candidat pour ceux qui veulent combiner des fonctionnalités essentielles et un design qui rencontre les intérieurs modernes" , déclare Artem Khomenko, Senior Product Manager Europe chez MMD Monitors & Displays.



La nouvelle série de moniteurs E2 offre des éléments visuels à retenir



La haute résolution signifie plus de pixels sur l'écran et plus de détails, une caractéristique cruciale pour les utilisateurs professionnels tels que les graphistes, les utilisateurs de CAO et les architectes - mais un plus apprécié pour tout autre utilisateur. La nouvelle série E2 garantit une expérience visuelle exceptionnelle, offrant des modèles allant de la Full HD au 4K UHD avec une excellente qualité d'image (grâce à la technologie Ultra Wide-Color, qui offre le nombre exceptionnel de 1,07 milliard de couleurs).







Tous les moniteurs E2 Line présentent de larges angles de vision pour des images nettes avec des niveaux de contraste profonds. L'expérience de visualisation est également améliorée par SmartContrast, une technologie qui analyse le contenu actuellement affiché et ajuste automatiquement les couleurs et l'intensité du rétroéclairage. SmartImage est une technologie qui analyse le contenu affiché sur votre écran et optimise dynamiquement le contraste, la saturation des couleurs et la netteté des images et des vidéos pour des performances d'affichage ultimes.



Les fonctionnalités des moniteurs E2 Line garantissent une bonne expérience de jeu



Cette nouvelle série propose le mode de jeu SmartImage, un paramètre OSD rapidement accessible et affiné pour les joueurs, offrant de multiples options. Par exemple, le mode "FPS" (First person shooter) améliore les zones sombres dans les jeux, permettant de voir les objets dans l'ombre plus facilement, tandis que le mode "Racing" adapte l'affichage avec le temps de réponse le plus rapide et des couleurs riches, ainsi que d'autres réglages d'image.



Chacun des nouveaux moniteurs offre des fonctionnalités spécifiques pour un gameplay meilleur et plus fluide. Par exemple, les nouveaux moniteurs Philips 242E2FA et 272E2FA offrent un temps de réponse de 1 ms (MPRT [1]), tandis que les moniteurs Philips 288E2A et 345E2AE assurent des performances fluides et sans artefacts à pratiquement n'importe quelle fréquence d'images avec la technologie AMD FreeSyncTM.



Des fonctionnalités pour tout type d'utilisateur et une conscience verte



La nouvelle famille de moniteurs E2 comprend toute une gamme de technologies conçues pour une meilleure expérience utilisateur. Le mode EasyRead garantit une expérience de lecture semblable à celle du papier, la technologie sans scintillement et le mode LowBlue permettent une visualisation plus confortable et une productivité facile à regarder.



Ces moniteurs disposent d'une touche à bascule EasySelect discrète pour effectuer des réglages rapides et faciles des paramètres du moniteur dans le menu d'affichage à l'écran, et avec le système de gestion des câbles, les utilisateurs disposeront d'un espace de travail soigné.







Certains modèles tels que le Philips 288E2A et 345E2AE permettent également une double connexion et une visualisation actives grâce à MultiView, permettant aux utilisateurs de travailler simultanément avec plusieurs appareils comme un PC et un ordinateur portable, pour un multitâche complexe.



Tous ces moniteurs sont entièrement exempts de substances nocives telles que le plomb et le mercure, sont conformes RoHS et comprennent des matériaux d'emballage 100% recyclés. De plus, ils sont également certifiés Energy Star 8.0 et TCO. Leur emballage lui-même est entièrement recyclable.



Voici la fiche technique :







E2 Line Disponibilité



La nouvelle gamme E2 comprend le moniteur LCD Full HD Philips 242E2FA, le moniteur LCD Full HD Philips 272E2FA, le moniteur LCD Ultra HD 4K Philips 288E2A et le moniteur LCD UltraWide Philips 345E2AE.



Pas de prix pour le moment.



