CHIEFTECH nous propose un nouveau boiter PC : Le GS-01B-OP.



CHIEFTEC, une marque de renommée mondiale pour les châssis et les alimentations électriques fiables, annonce aujourd'hui le GS-01B-OP, un nouveau boîtier de jeu nommé Hunter. Le Chieftec Hunter offre un style de jeu puissant mais élégant avec un bon flux d'air des 4 ventilateurs A-RGB préinstallés, qui peuvent aspirer beaucoup d'air frais grâce au panneau avant en filet.



















L'éclairage A-RGB peut être contrôlé avec les boutons sur le dessus du châssis ou via + 5V A-RGB M/B Sync. Le concentrateur de commande (DF-501-V2) est connecté via un connecteur PWM 4PIN pour permettre au contrôle de la vitesse du ventilateur M/B pour les utilisateurs de définir leur équilibre parfait entre un débit d'air maximal et un fonctionnement silencieux. Un filtre à mailles à l'avant et au bas du boîtier, ainsi qu'un filtre à poussière magnétique sur le dessus protège le système de la poussière et maintient la structure propre.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



