NVIDIA réserve l'assistance NVLink pour la RTX 3090.

NVIDIA réserve l'assistance NVLink pour le RTX3090.



NVIDIA a porté un autre coup dur au jeu multi-GPU avec sa récente annonce de la série RTX 30. La seule carte prenant en charge NVLink SLI dans cette dernière génération sera la RTX 3090 et nécessitera un nouveau pont NVLink qui coûte 79 Dollars.







NVIDIA a réservé la prise en charge de NVLink pour les RTX 2070 Super, RTX 2080 Super, RTX 2080 et RTX 2080 Ti dans leur gamme de cartes graphiques Turing. La solution multi-GPU AMD CrossFire est également devenue inutile après la suppression de sa prise en charge avec RDNA.







La prise en charge de la fonctionnalité par les développeurs a également diminué en raison du coût élevé de mise en œuvre, de la petite base d'utilisateurs et des améliorations souvent médiocres des performances. Avec le NVIDIA RTX 3090 qui sera vendu au prix de 1499 Dollars, le coût d'une configuration multi-GPU dépassera 3079 Dollars, réservant la fonctionnalité uniquement aux joueurs les plus riches.



TECHPOWERUP