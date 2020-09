ASUS dévoile une nouvelle gamme d'ordinateurs portables avec des processeurs Intel Core de 11e génération.



ASUS a annoncé aujourd'hui une gamme complète de PC nouveaux et mis à niveau lors de l'événement de lancement virtuel Built for Brilliance, y compris des ordinateurs portables dotés de la puissance des processeurs Intel Core de 11e génération et le premier ordinateur portable vérifié comme une conception d'ordinateur portable de la plate-forme Intel Evo.



Les ordinateurs portables révolutionnaires de la gamme incluent le ZenBook Flip S (UX371), l'ordinateur portable convertible OLED le plus fin au monde et le premier ordinateur portable ASUS à être vérifié sur la plate-forme Intel Evo ; ZenBook S (UX393), l'ordinateur portable 3 : 2 3.3K le plus fin et le plus léger au monde ; ZenBook 14 (UX435EA / EG), le plus petit ordinateur portable 14 pouces au monde avec ScreenPad ; ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL), le ZenBook 14 pouces le plus léger, aussi léger que 980 g ; ZenBook Pro 15 (UX535), le plus petit ordinateur portable OLED 4K 15 pouces au monde; et ExpertBook B9 (B9400), l'ordinateur portable professionnel 14 pouces le plus léger au monde. La gamme de PC 2020 intègre ASUS et des solutions de pointe pour offrir une productivité et une expérience utilisateur ultimes.







«ASUS est connu pour sa conception et son innovation de pointe en matière de PC. Année après année, ASUS est le premier à fournir de nouveaux PC avec chaque nouvelle génération d'Intel», a déclaré Samson Hu, co-PDG d'ASUS, dans son discours d'ouverture de l'événement.



«La gamme d'ordinateurs portables de cette année crée de nouvelles expériences pour les utilisateurs en plaçant une technologie de pointe à portée de main. En dotant les utilisateurs des dernières technologies d'affichage, audio, logiciel et de connexion réseau, ASUS propose des innovations incroyables et change la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils . "







Équipés de processeurs Intel Core de 11e génération et de nouveaux graphiques Intel Iris Xe, les derniers ordinateurs portables ASUS repoussent les limites des performances pour les ordinateurs portables fins et légers et offrent aux utilisateurs des expériences ultimes en matière de productivité, de créativité, de jeu, de divertissement et de collaboration.



Les processeurs Intel Core de 11e génération exploitent la puissance de la technologie IA pour offrir une vitesse inégalée et des performances intelligentes aux utilisateurs de PC quotidiens, et les processeurs Intel WiFi 6 et Thunderbolt 4 intégrés offrent une connectivité rapide et fiable. Les nouveaux graphiques Intel Iris Xe offrent des performances graphiques de niveau discret pour des expériences multimédias de nouvelle génération.







ASUS se consacre à offrir des expériences d'ordinateur portable incroyables aux utilisateurs. Lors de l'événement de lancement, ASUS a lancé le ZenBook Flip S (UX371, version à panneau de 1 W rétroéclairé par LED FHD), qui est vérifié comme une conception d'ordinateur portable de la plate-forme Intel Evo, garantissant qu'il répond aux spécifications de la deuxième édition et aux indicateurs clés d'expérience de l'innovation Project Athena d'Intel programme.



D'autres ordinateurs portables de la gamme 2020 sont ciblés pour une vérification basée sur ces normes, en attendant d'autres réglages et tests. Les ordinateurs portables dotés de la vérification Intel Evo associent la combinaison parfaite de performances et de réactivité haut de gamme, d'une utilisation efficace de la batterie et de graphismes époustouflants pour créer une nouvelle classe d'ordinateurs portables qui offrent une expérience exceptionnelle, n'importe où. En plus des processeurs Intel Core de 11e génération, les ordinateurs portables basés sur la plate-forme Intel Evo sont dotés de graphiques Intel Iris Xe, d'une prise en charge d'Intel WiFi 6 et de Thunderbolt 4.







"ASUS propose une nouvelle gamme d'ordinateurs portables avec la technologie de processeur Intel Core et des innovations expérientielles que nous avons réalisées ensemble grâce au projet Athena, y compris la première conception vérifiée de la plate-forme Intel Evo d'ASUS, ASUS Zenbook Flip S", a déclaré Chris Walker, vice-président d'entreprise, Mobile Plates-formes informatiques, Intel. «Nos processeurs Intel Core de 11e génération avec graphiques Intel Iris Xe, offrent les meilleures performances de l'industrie pour les ordinateurs portables fins et légers dans une grande variété d'utilisations réalistes couvrant la productivité, la création et le divertissement.







La nouvelle gamme de PC est également alimentée par Microsoft Windows pour offrir une expérience intuitive et conviviale. «ASUS continue de stimuler l’innovation sur une large gamme de PC Windows pour répondre aux besoins en constante évolution des clients dans l’environnement actuel», a déclaré Nicole Dezen, vice-présidente, Device Partner Sales, Microsoft Corp. répond aux normes militaires et à la portabilité des professionnels en déplacement, grâce à leur gamme ZenBook améliorée avec les dernières capacités graphiques, audio et WiFi 6, les clients sont sûrs de profiter de la sécurité et de la productivité de ces nouveaux PC. "



ASUS combine les performances des derniers processeurs Intel, des expériences utilisateur exceptionnelles basées sur la plate-forme Intel Evo et une technologie pionnière pour offrir des ordinateurs portables imparables qui permettent aux utilisateurs dans un monde en constante évolution.



ASUS et la technologie de pointe dans les nouveaux PC



En plus de présenter en première un ordinateur portable vérifié sur la plate-forme Intel Evo et de fournir des ordinateurs portables avec des processeurs Intel Core de 11e génération, la gamme d'ordinateurs portables de cette année offre aux utilisateurs des solutions de pointe d'ASUS, dont plusieurs qui prennent en charge l'essor du travail à distance.



Les ordinateurs portables ASUS dotés d'écrans OLED offrent des visuels exceptionnellement détaillés et réalistes avec un éclairage de panneau convivial. Chaque écran offre des couleurs ultra-vives et des mouvements sans flou avec une gamme de couleurs 100% DCI-P3 et un temps de réponse de 0,2 ms, des noirs profonds certifiés VESA DisplayHDR 500 True Black, un rapport de contraste de 1000000: 1 et une certification PANTONE validée pour vrai -précision des couleurs à vie. Ils sont également certifiés par TÜV Rheinland comme ayant une lumière bleue réduite et sans scintillement pour des soins oculaires améliorés.



L'interface utilisateur ASUS ScreenXpert 2.0 sur ASUS ScreenPad offre une productivité et des capacités améliorées avec une conception d'interface intuitive, un traitement plus fluide entre les écrans, des flux de travail multitâches personnalisés et une compatibilité avec plusieurs applications utilitaires ASUS. MyASUS est un portail logiciel unique qui offre un accès facile aux applications et logiciels ASUS conçus pour aider les utilisateurs à maintenir leur système, à optimiser les performances de leur PC et à contacter ASUS pour le service après-vente et l'assistance.



Une large gamme de commandes système peut être personnalisée dans MyASUS, y compris le nouveau profil de ventilateur amélioré, qui est un paramètre de commande de ventilateur qui optimise la vitesse des ventilateurs en fonction de scénarios d'utilisation. Le profil de ventilateur permet aux utilisateurs de définir le mode Whisper pour un espace de travail plus silencieux, le mode Performance pour une puissance et une dissipation thermique considérablement améliorées, ou le mode standard pour les tâches quotidiennes.



Pour améliorer l'expérience utilisateur lorsque vous travaillez à domicile ou à distance, ASUS fournit également la technologie ASUS WiFi Master et l'audio anti-bruit AI. La technologie ASUS WiFi Master, qui comprend WiFi SmartConnect, WiFi Stabilizer et WiFi RangeBoost, garantit que les utilisateurs bénéficient de connexions stables, filtre les interférences sans fil pour des vitesses de connexion rapides, sélectionne automatiquement le meilleur signal WiFi et utilise plusieurs antennes pour améliorer le débit du signal.



L'audio antibruit de l'IA utilise un apprentissage automatique de niveau supérieur afin de supprimer les bruits indésirables de la parole humaine lors des conférences téléphoniques. Disponible via MyASUS, la fonction ClearVoice Mic and Speaker filtre le bruit ambiant, isole et se concentre sur chaque voix individuelle reçue par le micro, et filtre le bruit ambiant du haut-parleur, offrant aux utilisateurs un son incroyablement clair.



Ordinateurs portables ASUS dotés de processeurs Intel Core de 11e génération

ASUS ZenBook Flip S (UX371)



Le ZenBook Flip S ultracompact est le premier ordinateur portable ASUS à être vérifié comme un ordinateur portable de la plate-forme Intel Evo. Il est facilement transportable, ne mesure que 13,9 mm d'épaisseur et ne pèse que 1,2 kg. Le superbe écran tactile ultra-vif 4K UHD OLED NanoEdge PANTONE Validated PANTONE a une large gamme de couleurs 100% DCI-P3 et est certifié VESA DisplayHDR 500 True Black pour des noirs profonds et un contraste exceptionnel. Il est également certifié TÜV Rheinland pour les soins oculaires et pour une entrée intuitive, il prend en charge le nouveau stylet actif ASUS Pen avec 4096 niveaux de pression.



Le ZenBook Flip S a un design haut de gamme luxueux, avec une finition prestigieuse noir de jade avec des reflets contrastés en cuivre rouge et une barre déco en aluminium brossé. La charnière ErgoLift à 360 ° durable, conçue avec précision, permet à l'ordinateur portable d'être utilisé en mode ordinateur portable, tablette, support et tente - ou quoi que ce soit entre les deux. L'ASUS NumberPad 2.0 [x] permet une saisie rapide des données et la nouvelle conception de clavier bord à bord offre de l'espace pour des touches de fonction supplémentaires pratiques.



Des performances incroyables en déplacement sont fournies par un processeur Intel Core i7 allant jusqu'à 11e génération avec des graphiques Intel Iris Xe, combinés à jusqu'à 16 Go de RAM et à un SSD PCIe 3.0 x4 de 1 To. Pour une connectivité ultime, le ZenBook Flip S propose deux ports Thunderbolt 4 USB-C, un port USB 3.2 Gen 1 Type-A et un port HDMI. La batterie haute capacité du ZenBook Flip S dure jusqu'à 15 heures [xi], ce qui est suffisant pour les journées de travail les plus longues.



ASUS ZenBook Flip 13 (UX363)



Mesurant seulement 13,9 mm d'épaisseur et ne pesant que 1,3 kg9, le ZenBook Flip 13 compact est doté d'une charnière ErgoLift à 360 ° conçue avec précision qui permet des modes d'utilisation polyvalents: ordinateur portable, tablette, tente, support ou tout autre élément intermédiaire. Il soulève et incline également automatiquement le nouveau clavier d'un bord à l'autre pour une saisie confortable et un refroidissement amélioré du système.



Avec une batterie haute capacité de 67 Wh qui peut offrir jusqu'à 14 heures [xii] de fonctionnement sur une seule charge, le ZenBook Flip 13 est parfait pour les modes de vie actuels où que vous soyez au travail. Le ZenBook Flip 13 prend en charge la charge rapide avec le chargeur de 65 watts fourni, et ASUS USB-C Easy Charge permet aux utilisateurs de profiter d'une large gamme de chargeurs USB-C ou USB-C Power Delivery (PD) standard.



Le ZenBook Flip 13 est doté d'un élégant écran tactile NanoEdge FHD OLED entièrement compatible avec le nouveau stylet ASUS. L'écran prend en charge 4096 niveaux de pression, assurant une précision et une sensibilité améliorées pour une saisie au stylet plus naturelle.



Pour des performances fluides, le ZenBook Flip 13 est alimenté par un processeur Intel Core i7 de 11e génération avec des graphiques Intel Iris Xe et 16 Go de RAM. Pour le stockage, il prend en charge jusqu'à un SSD PCIe 3.0 de 1 To.



ASUS ZenBook S (UX393)



Le ZenBook S est un ordinateur portable de 13,9 pouces ultraportable haut de gamme avec un tout nouveau facteur de forme au format 3: 2. Il a une épaisseur de 15,7 mm, une légèreté de 1,35 kg9 et une construction exquise, avec un monocoque compact et résistant entièrement métallique qui crée une nouvelle forme passionnante améliorant la productivité. Il est construit autour d'un incroyable écran tactile NanoEdge PANTONE de 3,3K (3300 x 2200) validé avec un rapport hauteur / largeur de 3: 2 qui s'adapte davantage à l'écran, offrant un espace de travail visuel plus grand et réduisant le besoin de défilement. Une batterie haute capacité de 67 Wh avec prise en charge de la charge rapide donne au ZenBook S jusqu'à 12 heures [xiii] d'autonomie.



L'élégante nouvelle livrée Jade Black présente des reflets contrastés en cuivre rouge et un logo ASUS décentré sur le couvercle ajoute à l'attrait visuel du design. Une charnière ErgoLift conçue avec précision assure une position de frappe confortable sur le clavier spacieux bord à bord, ainsi qu'un meilleur flux d'air de refroidissement.



Pour des performances exceptionnelles en déplacement, le ZenBook S est alimenté par un processeur Intel Core i7 de 11e génération, avec jusqu'à 16 Go de RAM et un SSD PCIe 3.0 x4 M.4 de 1 To. Il dispose de ports HDMI et USB 3.2 Gen 1 Type-A pleine taille, ainsi que de deux ports USB-C Thunderbolt 4 ultra-rapides et polyvalents et d'un lecteur de carte MicroSD.



La dernière version du portail logiciel MyASUS permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leur ordinateur portable et de leur smartphone, et l'ASUS NumberPad 2.010 permet une saisie de données numériques facile. Une caméra infrarouge (IR) permet une connexion faciale pratique avec Windows Hello.



ASUS ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL)



Pesant aussi peu que 980 g9, le ZenBook 14 Ultralight combine la portabilité ultime avec des performances sans effort et une élégance pure, ce qui en fait le choix incontournable des utilisateurs très mobiles.



Le ZenBook 14 Ultralight est alimenté par un processeur Intel Core i7 de 11e génération avec une carte graphique Intel Iris Xe (UX435EAL) ou une carte graphique discrète NVIDIA GeForce MX450 (UX435EGL).



Pour des visuels immersifs, le ZenBook 14 Ultralight est équipé d'un écran NanoEdge 100% sRGB sans cadre à quatre côtés, avec des cadres ultra-fins qui lui confèrent un rapport écran/corps de 92%.



Le ZenBook 14 Ultralight est conçu pour offrir une superbe expérience utilisateur, avec le ASUS NumberPad10 en option pour une saisie facile des données, une charnière ErgoLift pour une expérience de frappe confortable et un ensemble complet de ports E/S, dont deux Thunderbolt 4 USB-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.0 standard et un lecteur de carte microSD. Il comprend également une connectivité sans fil ultra-rapide Intel WiFi 6 (802.11ax) qui est améliorée avec la technologie ASUS WiFi Master.



ASUS ExpertBook B9 (B9400)



L'ASUS ExpertBook B9 est doté d'un élégant châssis minimaliste conçu avec précision qui pèse 880 g de lumière pour une portabilité supérieure. Il est conçu pour voyager avec une autonomie d'une journée, et la conception à double stockage, un ensemble complet de ports d'E/S, un ASUS NumberPad10 innovant et un capteur de proximité améliorent l'efficacité du travail en déplacement.



Construit solidement avec un alliage de magnésium-lithium et une rigidité structurelle supplémentaire, il répond aux normes militaires américaines ultra-exigeantes MIL-STD 810H US, et la sécurité de niveau entreprise garantit la sécurité des données confidentielles.



L'ExpertBook B9 est alimenté par un processeur Intel Core i7 de 11e génération avec des graphiques Intel Iris Xe et un Intel WiFi 6 ultra-rapide, offrant des performances informatiques, réseau et graphiques rapides et réactives. Les deux SSD prennent en charge les technologies RAID 0 et RAID 1, offrant des options pour un transfert de données plus rapide ou une sauvegarde sécurisée des données.



Les solutions de visioconférence avancées incluent l'audio anti-bruit AI pour un son cristallin et la technologie ASUS WiFi Master pour des connexions réseau stables. L'ExpertBook B9 comprend une boîte d'accessoires conviviale qui peut également être utilisée comme support d'ordinateur portable. Très portable, puissant et résistant, l'ExpertBook B9 est le partenaire idéal pour le monde de l'entreprise.



ASUS ZenBook 14 (UX435EA/EG)



Le ZenBook 14 est un tout nouvel ordinateur portable ultraportable qui combine de superbes performances et une portabilité sans effort avec une belle apparence intemporelle. Pesant aussi peu que 1,19 kg9, le ZenBook 14 comprend le révolutionnaire ASUS ScreenPad pour une productivité accrue et est alimenté par des processeurs Intel Core de 11e génération avec carte graphique intégrée Intel Iris Xe (UX435EA) ou carte graphique discrète NVIDIA GeForce MX450 (UX435EG).



Ce dernier ajout à la série ZenBook Classic dispose également d'une gamme complète de ports d'E/S : deux Thunderbolt 4 USB-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.0 standard, lecteur de carte microSD et une prise audio. Le ZenBook 14 offre un écran NanoEdge sans cadre à quatre côtés avec un rapport écran/corps remarquable de 92%, et est disponible dans deux nouvelles teintes distinctives : Pine Grey et Lilac Mist.



ASUS ZenBook Flip 15 (UX564)



Le ZenBook Flip 15 est distinctif, sophistiqué et polyvalent. Le superbe écran tactile 4K UHD OLED NanoEdge à contraste élevé est validé PANTONE pour la précision des couleurs, certifié TÜV Rheinland pour les soins oculaires, offre une gamme de couleurs 100% DCI-P3 avec un rapport de contraste de 1000000: 1 et dispose d'une charnière ErgoLift 360 ° conçue avec précision.



Le design élégant et ultracompact confère au ZenBook Flip 15 un rapport écran/corps immersif de 90%. Il prend en charge le stylet actif du stylet ASUS Pen avec 4096 niveaux de pression, est affiné avec la technologie ASUS WiFi Master pour des connexions réseau stables et offre une connectivité complète avec plusieurs ports d'E/S, y compris Thunderbolt 4 USB-C. Un processeur Intel Core de 11e génération et jusqu'à NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti de qualité graphique pour le jeu accélèrent la productivité et la créativité en déplacement. Le ZenBook Flip 15 est un partenaire créatif dynamique, combinant des performances flexibles et une mobilité sans effort.



ASUS VivoBook Flip 14 (TP470)



Le VivoBook Flip 14 est un ordinateur portable à écran tactile convertible au style audacieux avec une charnière à 360 ° qui lui permet d'être utilisé en mode ordinateur portable, support, tente et tablette - ou quoi que ce soit entre les deux. Il prend également en charge le stylet actif ASUS Pen pour une saisie et une écriture précises avec une sensation naturelle et réactive.



Tout est un jeu d'enfant avec VivoBook Flip 14, grâce à la puissance d'un processeur Intel Core i7 jusqu'à 11e génération avec carte graphique Intel Iris Xe, jusqu'à 16 Go de mémoire, jusqu'à un SSD PCIe de 1 To et une connectivité E/S complète —Y compris Thunderbolt 4 USB-C.



Il est également plein de personnalité, arborant une élégante finition Indie Black et Transparent Silver et une touche Entrée à couleur bloquée avec des bords et du texte jaunes. Le VivoBook Flip 14 compact est l'ordinateur portable idéal pour la productivité ou le divertissement, n'importe où.



ASUS ZenBook 13/14 (UX325/UX425)



Le ZenBook 13 (UX325) et le ZenBook 14 (UX425) sont deux ordinateurs portables ultraportables de nouvelle génération 13,3 pouces et 14 pouces de la série ZenBook Classic. Les ZenBook 13 et ZenBook 14 sont encore plus minces et plus légers que la génération précédente.



Le ZenBook 13 ne pèse que 1,07 kg9 et les deux modèles ne font que 13,9 mm d'épaisseur, mais uniquement pour une conception aussi ultramince, ils offrent des capacités d'E/S complètes, y compris des ports HDMI et USB Type-A pleine taille en plus du Thunderbolt 4 USB-C et un lecteur de carte microSD. Ce sont les ordinateurs portables 13,3 pouces et 14 pouces les plus minces au monde à offrir une connectivité aussi complète et polyvalente [xiv].



Les écrans NanoEdge compacts à quatre côtés offrent jusqu'à 90% de rapport écran/corps pour des visuels immersifs, avec l'option d'un écran 1 watt à très faible puissance [xv] qui maximise la durée de vie de la batterie. L'expérience utilisateur est également entièrement mise à jour, avec ASUS NumberPad10 2.0, jusqu'à 21 heures [xvi] d'autonomie, une nouvelle conception de clavier bord à bord, des mécanismes de charnière ErgoLift et des caméras infrarouges pour une reconnaissance faciale rapide. Les ZenBook 13 et 14 sont disponibles dans deux nouvelles couleurs sophistiquées, Pine Grey et Lilac Mist.



Alimentés par des processeurs Intel Core de 11e génération avec jusqu'à 32 Go de RAM, les ZenBook 13 et ZenBook 14 simplifient le multitâche, la productivité et le divertissement. Des disques SSD PCIe 3.0 x2 allant jusqu'à 1 To et le dernier WiFi 6 (802.11ax) complètent les spécifications pour des performances globales exceptionnelles.



ASUS VivoBook S13/S14/S15 (S333/S433/S533)



VivoBook S13 (S333), S14 (S433) et S15 (S533) sont une série d'ordinateurs portables ultraportables de 13 pouces, 14 pouces et 15 pouces qui offrent l'équilibre parfait entre personnalité et performances, et disposent d'un nouveau et look plus audacieux.



Les ordinateurs portables VivoBook S ont un style distinctif avec des bords taillés en diamant et des finitions texturées métalliques, et sont disponibles en plusieurs couleurs qui ont été choisies pour refléter la personnalité de l'utilisateur. Ils fournissent également du style à l'intérieur avec une touche Entrée avec des bords colorés.



En plus d'un design unique et d'un look élégant, les nouveaux VivoBooks sont alimentés par des processeurs Intel Core i7 de 11e génération avec des graphiques Intel Iris Xe, 16 Go de RAM et un SSD PCIe de grande capacité avec Intel Optane Memory H10 qui offre un stockage ultra-rapide . Il offre également une connectivité E/S complète, y compris Thunderbolt 4 USB-C.



ASUS VivoBook 14/15 (K413/K513/X413/X513)



La série VivoBook 14/15 comprend des ordinateurs portables vifs et colorés conçus pour la productivité et le divertissement. Les modèles VivoBook X413 et X513 offrent un châssis entièrement en plastique en Dreamy White, Cobalt Blue ou Bespoke Black, tandis que les modèles K413 et K513 ont un design de couvercle en métal et sont disponibles en Hearty Gold, Indie Black ou Transparent Silver. Alimentés par des processeurs Intel Core i7 de 11e génération avec carte graphique Intel Iris Xe, 16 Go de RAM, WiFi 6 et un SSD PCIe de grande capacité, les ordinateurs portables VivoBook 14 et 15 offrent aux utilisateurs une productivité suprême.



Le ASUS NumberPad 2.010 unique sur VivoBook 14 rend les tâches de calcul des nombres faciles et efficaces, une touche Entrée à blocage de couleur ajoute une touche de style, et la conception à double stockage du VivoBook 15 offre les vitesses d'accès aux données ultra-rapides d'un SSD combiné avec la grande capacité d'un disque dur.



Nouveaux ordinateurs portables ASUS dotés de processeurs Intel Core de 10e génération

ASUS ZenBook Pro 15 (UX535)



Le ZenBook Pro 15 est le dernier modèle de la série d'ordinateurs portables créatifs ultraportables ZenBook Pro.Il s'agit également du plus petit ordinateur portable 15,6 pouces au monde à disposer d'un écran tactile 4K UHD OLED.



L'élégant ZenBook Pro 15 permet aux créateurs occasionnels de travailler sur leurs projets n'importe où, grâce à un design compact qui est activé par les bordures minces de l'écran tactile NanoEdge 4K UHD OLED lumineux et clair. Une large gamme de couleurs 100% DCI-P3 assure des teintes vives et le rapport écran/corps de 88% offre des visuels étendus.



Le ZenBook Pro 15 est alimenté par des processeurs Intel Core i7 et i5 de la série H de 10e génération, 16 Go de RAM et jusqu'à une carte graphique discrète NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti pour de puissantes performances créatives en déplacement, ainsi que SDD PCIe 3.0 x4 de 1 To pour un stockage ultrarapide.



Pour une productivité accrue, le ZenBook Pro 15 comprend le dernier ASUS ScreenPad, un écran tactile couleur secondaire de 5,65 pouces intégré au pavé tactile recouvert de verre qui permet une interaction facile via la nouvelle interface intuitive de type smartphone ScreenXpert 2.0.



Conçu pour la commodité lors de vos déplacements, le ZenBook Pro 15 est doté d'une batterie haute capacité de 96 Wh et d'un ensemble complet de ports d'E/S, y compris Thunderbolt 3 USB-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.0 standard, un système audio prise jack et un lecteur de carte SD.



La charnière ErgoLift de précision crée une position de frappe confortable et il existe une caméra infrarouge pour une connexion mains libres avec Windows Hello. Le WiFi 6 (802.11ax) offre une connectivité sans fil ultra-rapide, renforcée par la technologie ASUS WiFi Master Premium pour une stabilité de connexion à toute épreuve.



ASUS Zen AiO 24/22 (A5400/A5200)



Les Zen AiO 24/22 sont des PC fonctionnels et puissants réunis dans un seul et même ensemble esthétique. Ces puissants PC tout-en-un associent hautes performances à une esthétique élégante. Le look élégant est accentué par un support métallique décentré et des haut-parleurs frontaux protégés par le tissu qui sont certifiés par Harman Kardon. L'écran NanoEdge impeccable de 23,8 pouces/21,5 pouces et le rapport écran/corps de 93% sur les PC Zen AiO 24/22 offrent des visuels immersifs.



Alimentés par un processeur Intel Core i7 de 10e génération et des graphiques discrets NVIDIA MX330, les PC Zen AiO 24/22 effectuent facilement le montage photo et vidéo, ainsi que le rendu graphique 3D. Une option de triple stockage flexible et à la pointe de l'industrie offre l'avantage de deux disques SSD ultrarapides combinés à la grande capacité de stockage d'un disque dur (HDD) traditionnel.



Les deux SSD prennent en charge les technologies RAID 0 et RAID 1, offrant des options pour un transfert de données plus rapide ou une sauvegarde sécurisée des données. L'entrée HDMI en option permet la connexion avec un ordinateur portable, un appareil mobile, une console de jeu ou un décodeur TV pour une expérience grand écran. Les PC Zen AiO 24/22 peuvent également être fixés à un support mural compatible VESA.



