GELID lance le tapis de souris NOVA RGB.



GELID Solutions dévoile la dernière série de tapis de souris de jeu offrant une précision de suivi de la souris optimisée et un éclairage RVB amélioré. Le NOVA est un produit de la gamme de produits GELID Solutions GAMER.







Le NOVA est disponible en deux tailles - NOVA S (350x250mm Small Size) et NOVA XL (800x300mm Extra Large Size) - pour s'adapter au mieux à vos souris et claviers. Il est livré avec la surface en microfibre douce parfaitement conçue et offre une précision de suivi et une optimisation précises pour les commandes à haute et à basse vitesse prenant également en charge tous les types de capteurs de souris.



La surface supérieure est faite de tissu microfibre olypropylène qui repousse tout déversement et peut être nettoyée facilement. La base en caoutchouc antidérapant maintient une planéité stable sur toute la surface et élimine les glissades ou les mouvements rapides de la main pendant vos moments de jeu cruciaux.



Le NOVA dispose également d'un rétroéclairage de périmètre RVB avec 14 préréglages d'éclairage vifs et des commandes transparentes via le module RVB intégré. Il prend en charge la connexion USB Plug & Play standard compatible avec tout système PC équipé de ports USB 2.0. Aucun package de pilote ou logiciel spécial requis.



Le NOVA est conforme RoHS et WEEE et bénéficie d'une garantie de 2 ans.



«En matière de jeu, un tapis de souris bien ajusté est indispensable pour tout joueur passionné. Notre NOVA est là pour vous aider et vous offrir une surface de suivi parfaite au pixel près, une base en caoutchouc antidérapante et un module RVB plug-n-play avec multi- préréglages de couleurs. De plus, vous pouvez choisir entre les deux tailles qui conviennent le mieux à vos claviers et souris », a déclaré Gebhard Scherrer, directeur des ventes de GELID Solutions Ltd.



Le NOVA est disponible maintenant et a un prix de :



- Pour le NOVA S (Small) : 17 euros,

- Pour le NOVA XL (Large) : 21 euros.



