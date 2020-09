ZOTAC annonce sa série GeForce RTX 30.



ZOTAC Technology Limited, un fabricant mondial d'innovation, est fier d'annoncer l'avènement du tout nouveau GPU ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 Series basé sur l'architecture NVIDIA Ampere. Intégrés aux technologies de nouvelle génération, aux RT Cores et Tensor Core améliorés, aux nouveaux multiprocesseurs de streaming et à la mémoire ultra-rapide, les GPU ZOTAC GAMING donnent lieu à des jeux amplifiés avec une fidélité ultra-graphique.



Les nouveaux GPU NVIDIA GeForce RTX 30 Series, la 2e génération de RTX, comprennent de nouveaux cœurs RT, des cœurs Tensor et des multiprocesseurs de streaming, apportant des graphismes époustouflants, des fréquences d'images incroyablement rapides et une accélération de l'IA aux jeux et aux applications créatives.



Alimenté par l'architecture NVIDIA Ampere, qui offre des augmentations allant jusqu'à 1,9 fois les performances par watt par rapport à la génération précédente, la série RTX 30 alimente sans effort les expériences graphiques dans toutes les résolutions, même jusqu'à 8K en haut de gamme. Les GeForce RTX 3090, 3080 et 3070 représentent le plus grand saut de génération de GPU dans l'histoire de NVIDIA.



















Le GPU le plus rapide pour les jeux



La série GeForce RTX 30 de ZOTAC GAMING présente un nouveau design avec des fioritures qui exercent un mouvement dans l'immobilité et des progrès dans le refroidissement.



«La série GeForce RTX 30 basée sur l'architecture NVIDIA Ampere est une merveille d'ingénierie», a déclaré Tony Wong, PDG de ZOTAC. «Nous avançons en introduisant des améliorations au niveau des composants, en limitant la conception du matériel externe et en améliorant le refroidissement pour faire ressortir le meilleur de chaque GPU.»



«Nous attendons avec impatience les prouesses d'ingénierie et la conception matérielle avant-gardiste de ZOTAC pour pousser encore plus loin l'architecture GPU la plus avancée», a déclaré Matt Wuebbling, vice-président du marketing mondial GeForce chez NVIDIA.



AMP Extreme - Niveau supérieur



Toujours un favori des joueurs sur PC avec son design proéminent et ses performances absolues, le tout nouveau design AMP Extreme présente HoloBlack, un design unique embrassant une finition holographique semblable à une aurore qui exerce un mouvement dans l'immobilité. La couleur de la fleur change en fonction de l'angle de vue avec une transparence qui n'est visible que lorsque l'éclairage SPECTRA 2.0 RGB brille en dessous.



Le langage de conception pour unifier l'avant et l'arrière se poursuit avec l'inclusion d'une plaque arrière enveloppante avec l'ajout d'un éclairage ARGB. Une nouvelle fonction d'en-tête RVB à 3 broches permet la connexion d'une bande LED RVB externe à synchroniser avec l'éclairage de la carte graphique.



Alors que la plaque avant et la plaque arrière en métal moulé sous pression assurent une durabilité physique complète, AMP Extreme comprend également POWERBOOST, une puce résistante aux hautes températures qui permet une longévité continue et des performances plus fortes.



Débuts de Trinity et Twin Edge



La série GeForce RTX 30 de ZOTAC GAMING comprend Trinity et Twin Edge, les modèles à trois ventilateurs et à deux ventilateurs. Les deux Trinity, Twin Edge et AMP Extreme sont équipés d'un système de refroidissement IceStorm 2.0 plus raffiné.



Le puissant refroidisseur introduit des progrès sous le capot et est spécialement conçu pour une couverture plus large afin de garder le GPU plus frais et plus fort. Le nouveau ventilateur à 11 pales augmente le débit d'air jusqu'à 10% par rapport à notre conception de génération précédente, tandis que les ajustements de la conception du dissipateur thermique, la disposition améliorée du caloduc et une couverture plus large contribuent à de meilleures performances globales. La fonction d'arrêt du ventilateur FREEZE a également été étendue pour être disponible sur plus de modèles qu'auparavant.



Profitez de l'utilitaire ZOTAC GAMING FireStorm pour affiner votre carte graphique, surveiller votre GPU, régler la vitesse du ventilateur avec les modèles en vedette Active Fan Control, personnaliser l'éclairage RVB, et plus encore.



Disponibilité



Les modèles Trinity de la série GeForce RTX 30 de ZOTAC GAMING sont disponibles à partir de la 2ème Quinzaine de Septembre 2020, tandis que les modèles AMP Extreme et Twin Edge devraient être disponibles en Octobre 2020.



TECHPOWERUP