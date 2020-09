De nouveaux records sont réalisés avec la carte mère ASRock X570 AQUA.



Étant le meilleur refroidissement par eau solide et une carte mère en édition limitée, ASRock X570 AQUA est conçu pour les passionnés de PC et les joueurs avec des performances exceptionnelles et un design raffiné. Dans la catégorie des 12 processeurs cœurs de HWBOT, l'overclocker bien connu Splave réalise 7 records de référence mondiaux avec la carte mère ASRock X570 AQUA et le processeur AMD Ryzen 9 3900XT.



Avec le processeur AMD Ryzen 9 3900XT sur la carte mère ASRock X570 AQUA, Splave établit un nouveau record de 4603 cb sur CINEBENCH-R15 et remporte la première place mondiale. (Vérifier la soumission sur HWBOT). Le meilleur enregistrement, 10163 marques, est créé par Splave dans la catégorie 12 cœurs et processeur AMD Ryzen 9 3900 XT avec carte mère ASRock X570 AQUA. (Vérifiez le nouvel enregistrement ici sur HWBOT).



Splave gagne un record incroyable, 83018 points en overclockant la carte mère ASRock X570 AQUA et le processeur AMD Ryzen 9 3900XT, et remporte la première place mondiale. (Vérifiez le nouvel enregistrement ici sur HWBOT). Overclocking avec la carte mère ASRock X570 AQUA et le processeur AMD Ryzen 9 3900XT, Splave capture la première place mondiale avec le record triomphant, 34,777 fps, sur le score HWBOT X265 Benchmark-4K. (Vérifiez la soumission sur HWBOT).























Pour HWBOT X265 Benchmark-1080P, Splave atteint la 1ère place au niveau mondial avec le record de 143,535 fps, réalisé en utilisant la carte mère ASRock X570 AQUA et le processeur AMD Ryzen 9 3900XT. (Vérifiez la soumission sur HWBOT). Le benchmark du wPrime - 1024m avec BenchMate est réalisé avec succès en 34.804 secondes et Splave obtient la première place mondiale. (Vérifiez la soumission sur HWBOT).



Sur le GPUPI pour le benchmark CPU, le meilleur record est d'une minute et 18,909 secondes, réalisé en utilisant la carte mère ASRock X570 AQUA avec le processeur AMD Ryzen 9 3900XT. (Vérifiez le nouvel enregistrement ici sur HWBOT).



Gagner 7 premières places mondiales n'est pas facile à atteindre dans la catégorie 12 principale. Merci et félicitations à Splave, Splave a fait du bon travail sur l'overclocking du processeur AMD Ryzen 9 3900XT sur la carte mère ASRock X570 AQUA. Les réalisations peuvent être attribuées au travail acharné de Splave et à l'excellente carte mère X570 AQUA d'ASRock, qui est sans aucun doute le choix valable pour les passionnés de PC et les joueurs.



TECHPOWERUP