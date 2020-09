NVIDIA annonce les cartes graphiques GeForce Ampere RTX 3000 Series: plus de 10000 cœurs CUDA.



NVIDIA a annoncé aujourd'hui sa nouvelle génération de cartes graphiques GeForce "Ampere". La société adopte une approche descendante avec cette génération, tout comme "Turing", en lançant ses deux produits haut de gamme, la GeForce RTX 3090 24 Go et les cartes graphiques GeForce RTX 3080 10 Go. Les deux cartes sont basées sur le silicium 8 nm "GA102". Rejoignez-nous alors que nous bloguons en direct le flux pré-enregistré par NVIDIA, hébergé par le PDG Jen-Hsun Huang.







Mise à jour 16:04 UTC : Fortnite prend en charge RTX. NVIDIA a présenté une démonstration d'une prochaine mise à jour de Fortnite qui ajoute DLSS 2.0, l'occlusion ambiante et les ombres et réflexions par lancer de rayons. Bientôt disponible.







Mise à jour 16:06 UTC : la technologie NVIDIA Reflex permet de réduire la latence des jeux de sports électroniques. Sans élaborer, NVIDIA a parlé d'une fonctionnalité qui permet de réduire les latences d'entrée et d'affichage "jusqu'à 50%". Les premiers jeux pris en charge seront Valorant, Apex Legends, Call of Duty Warzone, Destiny 2 et Fortnite - en septembre.











Mise à jour 16:07 UTC : Annonce des écrans NVIDIA G-SYNC eSports — un panneau à double pilote IPS 360 Hz qui sera lancé par divers partenaires de moniteur cet automne. L'écran dispose d'un analyseur de latence de précision NVIDIA Reflex intégré.







Mise à jour 16:07 UTC : NVIDIA Broadcast est une toute nouvelle application disponible en septembre qui est une solution clé en main pour améliorer le streaming vidéo et audio en tirant parti des capacités AI de GeForce RTX. Il permet de filtrer et d'améliorer facilement votre vidéo, d'ajouter des arrière-plans basés sur l'IA (statiques ou animés) et de s'appuyer sur RTX Voice pour filtrer le bruit de fond de l'audio.







Mise à jour 16:10 UTC : Ansel évolue vers Omniverse Machinima, un échange d'actifs qui aide les créateurs de contenu indépendants à utiliser les actifs du jeu pour créer des films. Pensez aux épisodes de fan-fiction Star Trek en utilisant les ressources Star Trek Online. Bêta en Octobre 2020.











Mise à jour 16:15 UTC : Mises à jour des cœurs tensoriels AI et des cœurs RT. En plus d'un plus grand nombre de cœurs RT et tenseur, les cœurs RT de 2e génération et les cœurs tenseur de 3e génération offrent un IPC plus élevé. Faire en sorte que le lancer de rayons ait le moins d'impact possible sur les performances semble être un objectif d'ingénierie avec Ampere.







Mise à jour 16:18 UTC : technologie Ampere 2nd Gen RTX. Les shaders traditionnels sont en hausse de 270%, les unités de raytracing sont 1,7 fois plus rapides et les cœurs de tenseur apportent une accélération de 2,7x.











Mise à jour 16:19 UTC : Le voici! Mémoire Samsung 8 nm et Micron GDDR6X. L'annonce de Samsung et du 8 nm est sortie de nulle part, car nous attendions largement TSMC 7 nm. Apparemment, NVIDIA utilisera Samsung pour son silicium graphique client Ampere et TSMC pour ses processeurs scalaires de niveau professionnel A100 à faible volume.











Mise à jour 16:20 UTC : Ampère a presque deux fois la performance par Watt par rapport à Turing !







Mise à jour 16:21 UTC : La démo de Marbles 2nd Gen est à couper le souffle! NVIDIA l'a démontré à 1440p 30 Hz, soit 4 fois la charge de travail des Marbles de première génération (720p 30 Hz).







Mise à jour 16:23 UTC : Cyberpunk 2077 joue gros sur la prochaine génération. NVIDIA mise beaucoup sur le jeu pour mettre en évidence les avantages d'Ampère. Le jeu de 200 Go pourrait absorber les joueurs pendant des semaines, voire des mois.







Mise à jour 16:24 UTC : La nouvelle technologie RTX IO accélère le sous-système de stockage pour les jeux. Cela fonctionne en tandem avec la nouvelle technologie Microsoft DirectStorage, qui est la version API Windows de l'architecture Xbox Velocity, capable d'extraire directement les ressources du disque vers le GPU. Il faut que les moteurs de jeu prennent en charge la technologie. La technologie promet une augmentation du débit de 100 fois et une réduction significative de l'utilisation du processeur. Il est temps que les SSD PCIe gen 4 soient sur l'enclume.







Mise à jour 16:26 UTC : Le voici, le GeForce RTX 3080, 10 Go GDDR6X, fonctionnant à 19 Gbps, 238 TFLOP tenseurs, 58 TFLOP RT, 18 phases de puissance.







Mise à jour 16:29 UTC : conception du flux d'air. 90 W plus de performances de refroidissement que le refroidisseur Turing FE.







Mise à jour 16:30 UTC : saut de performance, 700 $. 2x plus rapide que RTX 2080, disponible le 17 septembre. Jusqu'à 2x plus rapide que le RTX 2070 original.







Mise à jour 17:05 UTC : GDDR6X a été spécialement développé par NVIDIA et Micron Technology, qui pourrait être un fournisseur exclusif de ces puces à NVIDIA. Ces puces utilisent le nouveau schéma de codage PAM4 pour augmenter considérablement les débits de données sur GDDR6. Sur le RTX 3090, les puces tournent à 19,5 Gbps (débits de données), avec des bandes passantes mémoire approchant les 940 Go/s.







TECHPOWERUP