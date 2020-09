GIGABYTE GeForce RTX 3090 Ampere Eagle OC et Gaming OC sur la photo.



Voici les premières images des cartes graphiques personnalisées GeForce RTX3090 "Ampere" Eagle OC et Gaming OC de GIGABYTE. Les deux cartes implémentent la solution de refroidissement WindForce 3X de dernière génération de la société, à trois emplacements, avec un trio de ventilateurs et différentes qualités de vitesses overclockées en usine.











Le SKU Eagle OC peut être positionné légèrement au-dessus du SKU Gaming OC. Au-dessus des deux, GIGABYTE pourrait positionner sa très convoitée carte graphique de marque AORUS Gaming. Il a été établi à partir des fuites de Gainward d'hier, que 24 Go est la taille de mémoire standard pour la RTX3090, tandis que 10 Go sont la norme pour la RTX3080.



VIDEOCARDZ (Twitter)