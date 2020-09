Cartes graphiques Inno3D Custom RTX 3090 et RTX 3080 ampères illustrées.



Voici quelques-unes des premières images des cartes graphiques personnalisées GeForce RTX 3090 et RTX 3080 "Ampère" d'Inno3D. La société parie gros sur les deux futurs GPU haut de gamme avec ses solutions de refroidissement iChill de nouvelle génération.



















La RTX 3090 et la RTX 3080 reçoivent tous deux les SKU iChill X4 et iChill X3. Le refroidisseur iChill X4 comprend un dissipateur thermique en aluminium charnu avec quatre ventilateurs (trois là où vous les attendez, et un quatrième minuscule ventilateur de 60 mm le long du dessus), et la plus haute qualité d'overclock d'usine par Inno3D.



L'iChill X3 n'a que trois ventilateurs et une note d'overclock d'usine légèrement inférieure. À l'extrémité inférieure, le RTX 3090 obtient un SKU Gaming X3, et le RTX 3080 obtient un SKU Twin X2, tous deux avec des niveaux d'overclocking d'usine légers.



VIDEOCARDZ