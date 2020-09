Sabrent annonce le SSD Rocket 4 Plus PCIe 4.0 de nouvelle génération.



Sabrent a récemment annoncé le SSD Rocket 4 Plus NVMe qui, selon eux, est le plus rapide disponible. Le Sabrent Rocket 4 Plus utilise le contrôleur SSD Phison PS5018-E18 de nouvelle génération qui permet des performances nettement plus rapides avec des vitesses de lecture séquentielle de 7000 Mo/s et d'écriture séquentielle de 6850 Mo/s. Ces vitesses sont juste au-dessus du Samsung 980 PRO récemment annoncé et surpassent pratiquement tous les autres SSD PCIe 4.0 utilisant le contrôleur Phison PS5016-E16 qui maximise à des vitesses de lecture séquentielle d'environ 5000 Mo/s.







Le Sabrent Rocket 4 Plus est disponible en versions 500 Go, 1 To et 2 To, soit le double de la capacité maximale disponible offerte par Samsung sur le 980 PRO. Ces vitesses de Samsung et de Sabrent se rapprochent désormais des limites de bande passante des slots PCIe 4.0 x4, mais les applications pratiques de ces vitesses sont minimes pour la plupart des utilisateurs.



Le prix et la disponibilité n'ont pas été annoncés.



TECHPOWERUP