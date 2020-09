COUGAR nous propose des nouveaux watercooling AIO : Les Aqua ARGB.



Cougar a présenté aujourd'hui la gamme Aqua ARGB de refroidisseurs de processeur liquides tout-en-un en boucle fermée. Il est disponible en trois variantes en fonction de la taille du radiateur: l'Aqua ARGB 360 (360 mm x 120 mm), l'Aqua ARGB 280 (280 mm x 140 mm) et l'Aqua ARGB 240 (240 mm x 120 mm). Tous les trois comprennent une conception de bloc de pompe cuboïde avec des diffuseurs LED ARGB en haut, ainsi qu'un logo Cougar lumineux; et les ventilateurs ARGB de la série VA de la société (120 mm ou 140 mm, selon la variante).















Le refroidisseur comprend un contrôleur ARGB avec une télécommande RF, vous pouvez donc régler l'éclairage, la couleur et les préréglages de motifs à la volée. Le ventilateur VA120 inclus avec les variantes 360 et 240 tourne à 600 à 2000 tr/min, poussant jusqu'à 74 CFM d'air à une pression de H₂O jusqu'à 2,78 mm et un bruit maximum de 39,55 dBA, chacun.



Les ventilateurs VA140 avec la variante 280 font de 500 à 1800 tr/min, poussant jusqu'à 98,39 CFM, à une pression H pressureO jusqu'à 2,21 mm et un bruit maximum de 40,56 dBA. Parmi les types de sockets de processeur pris en charge figurent les LGA1200, LGA115x, LGA2066 et AM4.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP