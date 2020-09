Les ordinateurs de bureau tout-en-un ASUS AiO V241DA/M241DA sont maintenant disponibles.



ASUS a annoncé aujourd'hui que l'AiO V241DA/M241DA est maintenant disponible à l'achat chez les détaillants américains à partir de 519.99 Dollars. Les élégants PC ASUS AiO offrent des performances puissantes dans un format PC de bureau tout-en-un au design élégant et peu encombrant.



Profitez d'une expérience visuelle immersive de bord à bord avec l'écran antireflet Full HD de 23,8 pouces doté d'un cadre fin NanoEdge presque invisible. L'écran offre de larges angles de vision de 178° et une gamme de couleurs 100% sRGB pour des couleurs vives et réalistes améliorées avec les technologies exclusives ASUS Splendid et Tru2Life Video. L'ASUS AiO V241DA/M241DA comprend également un écran tactile en option, disponible sur certains modèles.







Conçu pour des performances sans effort et un multitâche fluide, l'ASUS AiO V241DA/M241DA est alimenté par un processeur jusqu'à AMD Ryzen 5 3500U avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage SSD pour des performances de données ultra-rapides. Faites l'expérience d'une connectivité haut débit avec des options pour le Wi-Fi double bande 2x2 802.11ac, Bluetooth 5.0 et Ethernet via un port LAN RJ45, ainsi qu'un accès E/S étendu qui comprend quatre ports USB 3.2 Gen 1 et deux ports HDMI (entrée HDMI et sortie HDMI) à l'arrière du PC pour une gestion facile des câbles. Le V241DA/M241DA est également livré avec un clavier et une souris filaires pleine taille (clavier et souris sans fil disponibles sur certains modèles).







L'ASUS AiO V241DA / M241DA dispose d'un puissant système audio stéréo ASUS SonicMaster intégrant deux haut-parleurs stéréo de haute qualité orientés vers l'avant capables de fournir 6 W de son pur et riche et de bénéficier d'un design bass-reflex avancé qui est généralement disponible uniquement en systèmes d'enceintes hi-fi.







Le V241DA/M241DA permet également de rester facilement en contact avec la famille, les amis et les collègues grâce à une caméra vidéo HD 720p et une gamme avancée de microphones compatibles Microsoft Cortana pour filtrer les bruits de fond gênants.



Voici la fiche technique :







