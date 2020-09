Diapositive de performance : RTX 3090 ampères, gain de performance 100% par rapport à Turing.



Les attentes de performances de NVIDIA par rapport à la future carte graphique phare GeForce RTX 3090 "Ampere" soulignent un gain de performances RTX massif de génération en génération. Mesuré à 4K UHD avec DLSS activé sur les deux cartes, la RTX 3090 est montré offrant un gain de performance de 100% par rapport au RTX 2080 Ti dans «Minecraft RTX», un gain supérieur à 100% en «Contrôle» et près de 80% de gain en «Wolfenstein: Young Blood».











L'architecture GeForce "Ampère" de NVIDIA présente le RTX de deuxième génération, selon les fiches techniques de Gainward qui ont été divulguées. Cela pourrait entraîner non seulement un plus grand nombre de machines de traçage de rayons, mais également un IPC plus élevé pour les cœurs RT. Les fiches techniques font également référence aux cœurs de tenseur de troisième génération, ce qui pourrait améliorer les performances du DLSS.



TWITTER (Yuten0x)