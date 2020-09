D-LINK nous propose : Le EXO AX5400 Mesh WiFi 6 Router (DIR-X5460).



D-Link a mis à disposition cette semaine son routeur révolutionnaire EXO AX5400 Mesh WiFi 6 (DIR-X5460) avec des vitesses ultra-rapides et des avantages de performances efficaces du protocole WiFi 6. Le routeur AX5400 est le dernier modèle du trio de routeurs WiFi 6 de D-Link, les meilleurs de sa catégorie, développé pour une couverture supérieure, une capacité accrue, une congestion du réseau réduite et une durée de vie améliorée de la batterie des appareils dans les maisons à forte densité de périphériques. Alors que les foyers multitâches recherchent une couverture ininterrompue pour une diffusion multimédia fluide, des chats vidéo, etc., le DIR-X5460 offre les performances nécessaires pour les maisons connectées intelligentes.











«L'avenir du WiFi est ici. Avec l'afflux actuel de demandes numériques, alors que les ménages travaillent de plus en plus et apprennent en ligne, beaucoup ont besoin d'un nouveau routeur premium pour gérer la tension du réseau», a déclaré Raman Bridwell, vice-président, produits et services chez D-Link Systèmes.



«Notre nouveau routeur WiFi 6 DIR-X5460 est sur le point de surmonter le décalage et la mémoire tampon frustrants, en le remplaçant par une efficacité réseau de haute qualité pour répondre à des activités simultanées gourmandes en bande passante telles que le streaming 4K/8K ou le travail en ligne.»



Fonctionnalité bi-bande WiFi 6 dominante complétée par des composants durables



Le routeur AX5400 de D-Link tire parti des normes WiFi 6 pour des performances bibande stellaires jusqu'à 90% plus rapides dans la bande 2,4 GHz et 176% plus rapides à 5 GHz que le WiFi de la génération précédente. Il offre une capacité jusqu'à 4 fois supérieure à celle du Wireless-AC pour une prise en charge ultra-efficace des flux vidéo Ultra 4K, des jeux en ligne FPS, des téléchargements de fichiers volumineux et d'autres activités émergentes de la maison intelligente.



Équipé de pièces de qualité professionnelle, le routeur AX5400 est conçu pour résister au traitement de bande passante importante. Les amplificateurs haute puissance intégrés avec une capacité de canal de 160 MHz assurent un débit de données exceptionnel et les vitesses théoriques les plus rapides possibles. Combiné à une architecture à six flux, le DIR-X5460 réduit considérablement la latence pour les tâches WiFi simultanées.



Capacités avancées supplémentaires :



- Construit avec la technologie Mesh standard de l'industrie, le DIR-X5460 offre une couverture WiFi dans toute la maison et un nom de réseau unique. Les utilisateurs bénéficient d'une connectivité transparente dans toute la maison,

- Configuration et gestion basées sur l'application via l'application WiFi gratuite D-Link (Android et iOS),

- Étendez la connectivité avec deux ports USB 2.0 et USB 3.0 ainsi que six antennes à gain élevé.



Les routeurs Mesh WiFi 6 DIR-X5460 et d'entrée de gamme DIR-X1560 sont rejoints par le modèle EXO AX4800 Mesh WiFi 6 (DIR-X4860) qui répond à la promesse de D-Link de fournir des technologies d'avenir appréciées par les foyers de pointe.



Disponibilité et prix



Le routeur EXO AX5400 WiFi 6 (DIR-X5460) est actuellement disponible sur Amazon et D-Link Shop au prix de : 349.99 Dollars. Le routeur EXO AX4800 WiFi 6 (DIR-X4860) arrive sur Amazon en Septembre 2020 au prix de : 309.99 Dollars.



Pou plus d'informations



