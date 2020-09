THERMALTAKE nous propose un nouveau boitier PC : Le Versa T35 TG.



Thermaltake a lancé aujourd'hui la Versa T35 TG, une avancée par rapport à la Versa T25 TG lancée la semaine dernière. Le T35 a exactement les mêmes dimensions que le T25 - 416 mm x 210 mm x 480 mm (HxLxP), mais a un embout haut de gamme.















Le panneau avant est en verre trempé divisé quelque peu en diagonale par une poutre en plastique avec deux diffuseurs ARGB. En interne, les T35 et T25 sont identiques, avec de la place pour les cartes graphiques jusqu'à 30 cm de longueur, les refroidisseurs de processeur jusqu'à 15 cm de hauteur et les blocs d'alimentation jusqu'à 16 cm de longueur. Vous obtenez les mêmes deux baies de 3,5 pouces/2,5 pouces dans une cage de lecteur amovible dans le compartiment inférieur et deux supports de lecteur de 2,5 pouces.







Les ventilateurs pris en charge comprennent deux entrées avant de 200 mm ou 140 mm, deux échappements supérieurs de 140 mm ou 120 mm et un échappement arrière de 120 mm.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP