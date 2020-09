ZOTAC nous propose : Une GeForce RTX 2060 Super OC édition blanche.



ZOTAC a présenté aujourd'hui la variante White Edition de sa carte graphique compacte GeForce RTX 2060 Super OC (modèle: ZT-T20610K-10M). Le badigeon voit la plaque arrière en métal 3D de la carte, le carénage du refroidisseur et les roues du ventilateur devenir blancs tandis que le PCB sous-jacent colle au noir.















L'autre caractéristique exclusive de cette carte est sa fréquence GPU Boost de 1680 MHz, contre 1650 MHz de l'original (ZT-T20610E-10M). La conception de la carte est par ailleurs identique. Basé sur le silicium 12 nm "TU106", le RTX 2060 Super dispose de 2 176 cœurs CUDA et de 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire de 256 bits de large.



L'entreprise n'a pas révélé les prix ou la disponibilité.



TECHPOWERUP