EK Water Blocks dévoile un bloc CPU Plexi Velocity givré.



EK Water Blocks, le principal fabricant d'engrenages de refroidissement par eau haut de gamme, lance une autre version du populaire de waterblock CPU EK-Quantum Velocity. Le nouveau Velocity est spécial pour la pièce supérieure en acrylique givré, apportant une esthétique unique qui s'aligne avec le tube givré moderne. Comme avantage supplémentaire, le dessus en acrylique givré permet une diffusion encore meilleure des 20 LED RVB adressables numériquement.











Le nom de ce waterblock - Velocity - a été inspiré par la nécessité d'être mince et agile dans le monde du refroidissement liquide. Un waterblock de processeur hautes performances n'est pas bon s'il est trop restrictif sur le débit et gêne toute votre boucle de refroidissement. Un débit de liquide de refroidissement efficace et des performances doivent aller de pair, et aucun des deux ne doit être sacrifié. Ces blocs sont disponibles en deux variantes : AMD et Intel.







EK-Quantum Velocity, le bloc d'eau CPU haute performance de qualité supérieure, présente la 5ème itération du moteur de refroidissement EK primé qui est encore peaufiné à la perfection. Basée sur plus d'une décennie d'expérience dans le refroidissement liquide, la dernière mise à jour comprend un dessus en acrylique givré qui diffuse 20 LED adressables séparément, qui entourent uniformément le boîtier du bloc d'eau.



Fabriqués à partir du cuivre le plus pur disponible, ces waterblocks sont nickelés et usinés avec précision pour le meilleur contact et transfert de chaleur possible.



Compatibilité



Les waterblocks CPU de la série EK-Quantum Velocity sont compatibles avec la majorité des sockets CPU grand public du marché. Ils disposent d'un mécanisme de montage universel qui offre une installation sans outil et anti-erreur, prenant en charge les sockets Intel LGA-1200, LGA-115x et Intel 20xx, ainsi que le socket AMD AM4, respectif du modèle de bloc CPU.



Ces produits sont compatibles avec toutes les technologies de synchronisation RVB populaires de tous les principaux fabricants de cartes mères. La flèche sur le connecteur LED à 3 broches doit être alignée avec la marque +5 V sur l'en-tête D-RGB.



Disponibilité et prix



Les versions Frosted du waterblock EK-Quantum Velocity sont fabriquées en Slovénie, en Europe, et sont disponibles à la commande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



Les prix :



- EK-Quantum Velocity D-RGB - Nickel + Plexi Dépoli : 99.90 euros,

- EK-Quantum Velocity D-RGB - AMD Nickel + Frosted Plexi : 99.90 euros.



TECHPOWERUP