Gainward GeForce RTX 3090 et RTX 3080 Ampères sur la photo, les diapositives confirment les spécifications.



Un méga vidage des Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS et RTX 3080 Phoenix GS révèle non seulement la conception de carte commune des deux cartes, mais également les spécifications finales des RTX 3080 et RTX 3090. Le RTX 3090 comprend 5 248 cœurs CUDA, et 24 Go de mémoire GDDR6X à 19,5 Gbps sur un bus mémoire de 384 bits, ce qui permet une bande passante mémoire de 936 Go/s.



La Gainward Phoenix GS exécute le RTX 3090 à une fréquence de suralimentation de 1725 MHz. Le RTX 3080, quant à lui, dispose de 4352 cœurs CUDA et de 10 Go de mémoire GDDR6X à 19 Gbps sur un bus mémoire de 320 bits, avec une bande passante mémoire de 760 Go/s. Gainward utilise le RTX 3080 à 1740 MHz sur le Phoenix GS.











Ce qui est intéressant, ce sont les chiffres de puissance de la carte publiés par Gainward. La puissance typique de la carte RTX 3090 (au moins pour le Phoneix GS), est évaluée à 350 W, tandis que celle du RTX 3080 est évaluée à 320 W.Cela explique pourquoi nous voyons des cartes RTX 3090 personnalisées avec trois 8 connecteurs d'alimentation PCIe à broches ou, dans le cas de la carte Founders Edition, le connecteur 12 broches capable de fournir une alimentation de 600 W.



La plupart des cartes RTX 3080 personnalisées que nous avons rencontrées ont deux entrées PCIe à 8 broches. Les diapositives répertorient également la «technologie RTX de 2e génération» et les «cœurs de tenseur de 3e génération». La carte de Gainward comprend une solution de refroidissement à trois ventilateurs et à trois fentes, dotée d'un éclairage LED RVB. Nous prédisons que les cartes de Palit ressembleront beaucoup à celles-ci (avec différentes conceptions de linceul plus frais).



Voici mes fiches techniques :











VIDEOCARDZ