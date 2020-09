BLEU JOUR dévoile à Berlin du 03 au 05 Septembre 2020, Stand 117, Hall 14.1, une nouvelle génération d'ordinateurs : Design, compacité, puissance et modularité sont les maitres-mots de cette nouvelle gamme ! :



BLEU JOUR, fabricant français d'ordinateurs et d'accessoires de périphériques originaux, design et performants, dévoile au salon IFA de Berlin 2020 ses nouveautés produits reposant sur la technologie Intel® NUC Elements dont MOVE Ultimate, une station de travail transportable ultra-performante à destination de tous les joueurs qui souhaitent disposer d'un PC puissant où qu'ils soient. Autre nouveauté, BLEU JOUR annoncera le lancement d'une version AMD Ryzen™ de son mini PC à succès KUBB associant l'esthétisme avec un excellent rapport compacité / performances.

LE MINI PC KUBB SE REINVENTE EN VERSION AMD RYZEN

Embarquant pour la première fois les processeurs AMD Ryzen™ de dernière génération, l’ordinateur compact KUBB est un concentré de

technologies qui apporte des performances exceptionnelles aussi bien pour un usage professionnel que particulier.

Conçu autour de processeurs de dernière génération, équipé de mémoire DDR4 2400MHz et de SSD M.2 NVMe, le KUBB est optimisé pour exploiter tout le potentiel d’applications multimédia, financière, bureautique ou de gestion…

Outre son utilisation bureautique, KUBB à la maison est l’outil numérique idéal pour un véritable Home Cinéma et permet de visionner vos films ou émissions en 4K.

Sa technologie Wireless embarquée permet de communiquer avec une Box Internet tout en restant, grâce au Bluetooth, en lien direct avec d’autres appareils tels que smartphone, tablette et imprimante.

KUBB AMD Ryzen™ est doté de nombreux ports USB, d’un port HDMI 2.0 qui offre plus de bande passante pour des débits d’images encore plus élevés et de la technologie Thunderbolt 3 pour encore plus de productivité.

Objet de design discret et classieux, KUBB est muni de coques interchangeables, fabriquées à la main.

Son prix : à partir de 579,00 € TTC.

BLEU JOUR MOVE ULTIMATE, POUR JOUER PARTOUT A HAUT NIVEAU !

Conçu autour de la plateforme modulaire et évolutive Intel® NUC Elements Extreme, l’ordinateur MOVE Ultimate a été pensé pour les

joueurs. D’abord parce qu’il possède une poignée ergonomique, intégrée dans son design, qui permet d’emporter avec un soi un PC ultra-puissant pour affronter où que vous soyez les meilleurs joueurs de la planète.

Facilement transportable et prenant un faible espace sur un bureau, MOVE Ultimate est un ordinateur doté des composants Intel® NUC Elements Extreme apportant simplicité, flexibilité et une mise à niveau du matériel simplifiée pour avoir toujours une longueur d’avance dans l’univers du jeu.

Malgré sa taille réduite, le MOVE Ultimate offre une puissance de tir sans commune mesure :

Processeur Intel® Core™ de 9ième génération, compatibilité carte graphique Nvidia® GeForce RTX™ ou AMD Radeon™ RX, SSD M.2 NVMe, Wi-Fi 6, Dual Lan… un ensemble de caractéristiques pour dépasser ses limites et disposer des « meilleures armes » pour remporter la victoire. Le MOVE Ultimate est aussi équipé de deux Ports Thunderbolt™ 3, avec une vitesse sans précédent de 40 Gbit/s qui permet de pour tout faire, tout connecter. MOVE Ultimate est disponible dès le mois de septembre au prix de 1 450.00 € TTC.

MOVE2, ELEGANCE, POLYVALENCE ET PUISSANCE D’UNE STATION DE TRAVAIL

Doté d’un boitier ultra compact et design, Le MOVE2 est une station de travail qui apporte toute la performance nécessaire

pour performer au quotidien. Basée sur l’architecture modulaire Intel® NUC Elements, le MOVE2 réinvente l’ordinateur de bureau vers plus de simplicité, de flexibilité et d’évolutivité. Reposant sur la nouvelle génération de processeurs Intel® Core™ ou Xeon, MOVE2 délivre d’excellentes performances et une fluidité continue même pour les applications professionnelles aux contenus à charge intense.

Conçu pour les créateurs de contenu, Le MOVE2 répond aux plus hautes exigences grâce à sa compatibilité avec de nombreuses cartes graphiques AMD Radeon™ ou NVIDIA® GeForce RTX™ offrant ainsi l’excellence dans divers domaines comme le montage vidéo, l’architecture, le développement de jeux ou encore la modélisation 3D.

Equipée de 2 ports Thunderbolt™ 3 (USB-C) ultra-rapides et de 4 ports USB 3.1 Gen2 (USB-A), MOVE2 permet de transférer des fichiers volumineux vers des périphériques de stockages externes mais aussi de connecter des appareils photos ou écrans. Connectez aussi vos appareils sans-fil instantanément via le Bluetooth® 5.0 et le WiFi 6.

Conçu pour s’intégrer dans tout type d’espace de travail, le MOVE2 arbore une esthétique simple avec légère note de technicité et de modernité. Disponible en plusieurs coloris dès le mois de septembre au prix de 1 450.00 € TTC.

A propos de BLEU JOUR :

Fondée en 2002 par 4 associés dont Jean-Christophe Agobert, l’entreprise Toulousaine BLEU JOUR est un fabricant d’ordinateurs (PC, Mini PC, stations de travail, PC embarqué…) et d’accessoires périphériques originaux reposant sur cinq piliers fondateurs : Qualité, Esthétisme, Innovation, Praticité et Exclusivité. Dans un univers en constante évolution, BLEU JOUR conçoit des produits où l’esthétique est alliée à des solutions technologiques novatrices. L’entreprise a notamment pris son envol en 2014 avec le lancement de Kubb, un ordinateur design et personnalisable se présentant sous la forme d’un cube de 12 cm. Les coques du Kubb ont été imaginées en interne et sont fabriquées à la main, pièce par pièce.

Coté technologie et composants, BLEU JOUR se fournit auprès des grands fournisseurs, dont Intel®, partenaire principal de la marque pour les cartes mères. L’assemblage des produits est réalisé, en France, grâce à un partenariat avec un ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail).

Ayant été primé à plusieurs reprises au Computex et en France pour le design de ses créations, l’entreprise BLEU JOUR est aujourd’hui un acteur reconnu et en plein développement en France comme à l’international.