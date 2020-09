AMD lance la Radeon RX 5300 : 1408 SP, 3 Go de GDDR6.



AMD a faufilé la carte graphique discrète de bureau Radeon RX 5300. À ce stade, on ne sait pas si la carte est une exclusivité OEM ou si le lancement d'un canal de vente au détail est imminent. Le bureau RX 5300 présente une configuration de base identique à celle du GPU mobile RX 5300M qui est sorti depuis fin 2019. Le bureau RX 5300 est apparu sur la base de données Geekbench en mai 2020.







Basé sur le silicium 7 nm "Navi 14", le RX 5300 est doté du même nombre de processeurs de 1 408 flux que le RX 5500 XT, mais la quantité de mémoire et la largeur du bus ont été réduites de 25%. Il dispose donc de 3 Go de mémoire GDDR6 sur une interface mémoire de 96 bits de large, ce qui à 14 Gbps fournit 168 Go/s de bande passante mémoire. Le GPU tourne à des horloges de «jeu» de 1448 MHz et une augmentation de 1645 MHz.



La puissance de carte typique du RX 5300 est de 100 W, ce qui signifie qu'il nécessite au moins une entrée d'alimentation PCIe à 6 broches et ne peut pas se contenter d'une alimentation uniquement par emplacement. Il n'y a pas de mot sur les prix, car nous n'avons aucune information sur la disponibilité des canaux.



TECHPOWERUP