NVIDIA GeForce RTX 3090 and 3080 Specifications Leaked.

Juste avant le lancement en septembre, les spécifications de la prochaine gamme RTX Ampere de NVIDIA ont été divulguées par des sources de l'industrie à VideoCardz. Selon le site Web, trois présumés SKU GeForce sont lancés en septembre - RTX 3090, RTX 3080 et RTX 3070. La nouvelle gamme présente des améliorations majeures: des cœurs de ray-tracing de 2e génération et des cœurs de tenseur de 3e génération conçus pour l'IA et le ML. En ce qui concerne la connectivité et les E/S, les nouvelles cartes utilisent l'interface PCIe 4.0 et prennent en charge les dernières sorties d'affichage telles que HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4a.











La GeForce RTX 3090 est livrée avec 24 Go de mémoire GDDR6X fonctionnant sur un bus 384 bits à 19,5 Gbps. Cela donne une capacité de bande passante mémoire de 936 Go/s. La carte comprend le GPU GA102-300 avec 5 248 cœurs CUDA fonctionnant à 1695 MHz et est conçue pour 350 W TGP (alimentation de la carte).



Alors que les cartes Founders Edition utiliseront le nouveau connecteur d'alimentation à 12 broches de NVIDIA, les cartes non-Founders Edition, de partenaires comme ASUS, MSI et Gigabyte, seront alimentées par deux connecteurs à 8 broches. Viennent ensuite les spécifications de la GeForce RTX 3080, une carte basée sur GA102-200 qui possède 4352 cœurs CUDA fonctionnant à 1710 MHz, associés à 10 Go de mémoire GDDR6X à 19 Gbps.



La mémoire est connectée à un bus 320 bits qui atteint une bande passante de 760 Go/s. La carte a une puissance nominale de 320 W et la carte est conçue pour être alimentée par deux connecteurs à 8 broches. Et enfin, il y a la GeForce RTX 3070, qui est construite autour du GPU GA104-300 avec un nombre encore inconnu de cœurs CUDA. Nous savons seulement qu'il dispose de l'ancienne mémoire GDDR6 non X qui fonctionne à une vitesse de 16 Gbps sur un bus 256 bits. Les GPU sont censés être fabriqués sur le processus 7 nm de TSMC, peut-être la variante EUV.



