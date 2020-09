Les processeurs EPYC Milan basés sur AMD Zen 3 vont permettre une augmentation des performances de 20% par rapport à Rome.



Selon un rapport de Hardwareluxx, où le contributeur Andreas Schilling aurait eu accès à la documentation OEM, les futurs processeurs EPYC Milan d'AMD devraient offrir jusqu'à 20% d'améliorations des performances par rapport à la génération EPYC précédente. Le rapport revendique une performance IPC de 15%, associée à un supplément de 5% ajouté via l'optimisation de la fréquence de fonctionnement. Le rapport affirme que les conceptions à 64 cœurs d'AMD comporteront un mode de fonctionnement tout cœur à horloge inférieure et une alternative à 32 cœurs pour les charges de travail moins threadées où une fréquence supplémentaire est ajoutée aux cœurs de travail.











Apparemment, l'approche d'AMD pour l'architecture Zen 3 supprime les subdivisions L3 selon les CCX; maintenant, 32 Mo de cache L3 sont disponibles pour chaque matrice de calcul à 8 cœurs (CCD). AMD a apparemment atteint de nouveaux niveaux d'optimisation de fréquence sous Zen 3, avec des limites de fréquence à la hausse plus élevées qu'auparavant.



Cela verra le plus d'avantages dans les conceptions à plus faible nombre de cœurs, car la quantité de chaleur générée est nécessairement moindre par rapport aux conceptions plus denses. Milan conserve la même technologie de fabrication 7 nm, DDR4, PCIe 4.0 et TDP 120-225 W que la Rome de la génération précédente. Il reste à voir comment ces changements se traduisent réellement dans les versions grand public de Zen 3, Vermeer, plus tard cette année.



