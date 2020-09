Microsoft déploie DirectX 12 au niveau des fonctionnalités 12_2 : Turing et RDNA2 le prennent en charge.



Microsoft a déployé la spécification 12_2 au niveau des fonctionnalités DirectX 12. Cela ajoute un ensemble de nouvelles fonctionnalités au niveau de l'API au niveau de fonctionnalité DirectX 12 12_1. Il est important de comprendre que 12_2 n'est pas DirectX 12 Ultimate, même si Microsoft explique dans son blog des développeurs que les quatre fonctionnalités clés qui composent les exigences du logo DirectX 12 Ultimate étaient suffisamment importantes pour être regroupées dans un nouveau niveau de fonctionnalité.



Dans le même temps, Ultimate n'est pas non plus au niveau des fonctionnalités 12_1. L'exigence du logo DirectX 12 Ultimate comprend le lancer de rayons DirectX, les maillages, les commentaires d'échantillonneur et l'ombrage à taux variable. Ces quatre éléments, combinés à un assortiment de nouvelles fonctionnalités, constituent le niveau de fonctionnalité 12_2.







Parmi les mises à jour introduites avec le niveau de fonctionnalité 12_2, on trouve DXR 1.1, Shader Model 6.5, Variable Rate Shading tier-2, Resource Binding tier-3, Tiled Resources tier-3, Conservative Rasterization tier-3, Root Signature tier-1.1, WriteBufferImmediateSupportFlags, Extension des ressources GPU Virtual Address Bits, parmi plusieurs autres fonctionnalités de rendu raster Direct3D.



Le niveau de fonctionnalité 12_2 nécessite un pilote WDDM 2.0 et un GPU compatible. Actuellement, la série GeForce RTX 20 basée sur "Turing" de NVIDIA est le seul GPU capable du niveau de fonctionnalité 12_2. Microsoft a annoncé que la prochaine architecture RDNA2 d'AMD prend également en charge 12_2. Le prochain "Ampère" de NVIDIA (successeurs de la série RTX 20) peut également le supporter.



