Aujourd'hui, nous avons pour vous le nouveau processeur original 10 cœurs Core i9-10850K d'Intel. En mai-juillet, nous avons examiné presque tous les processeurs de bureau Core de 10e génération dans le canal de vente au détail, et les premiers rapports sur un i9-10850K en préparation nous ont fait penser que la puce pourrait être un produit régional ou une exclusivité OEM. . Pour nous, cela n'avait guère de sens à l'époque - un processeur Socket LGA1200 à 10 cœurs/20 threads déverrouillé qui a des spécifications presque identiques à celles du i9-10900K, juste avec des horloges inférieures de 100 MHz.



Le Core i9-10850K dans cette revue est basé sur le dernier silicium 14 nm "Comet Lake-S" d'Intel. C'est probablement la dernière sortie de bureau du cœur de processeur "Skylake" vieux de cinq ans qui a tenu le fort d'Intel contre l'assaut "Zen" d'AMD. Au fil du temps, Intel a apporté des améliorations continues: plus de cœurs ou de threads pour le dollar, plus de cache et des vitesses d'horloge plus élevées. Avec la 10e génération, le cœur maximal d'Intel compte jusqu'à 10 pour l'extension de marque Core i9, le cache L3 à 20 Mo et des vitesses d'horloge fermement au nord de 5 GHz.







Revenons au Core i9-10850K - en plus des vitesses d'horloge plus faibles, nous avons du mal à trouver une différence entre les i9-10850K et i9-10900K. Le i9-10850K a la même configuration de cœur que tous les autres processeurs Core i9-10900: 10 cœurs, 20 threads et 20 Mo de cache. Tout comme le Core i9-10900K, le i9-10850K intègre les trois algorithmes de boost pour la série 10 Gen Core i9: Turbo Boost 2.0, Turbo Boost Max 3.0 et Thermal Velocity Boost. La seule différence est que l'augmentation maximale est maintenant de 5,2 GHz, tandis que le i9-10900K culmine à 5,3 GHz. 5,2 GHz est la même augmentation maximale pour laquelle les i9-10900 et 10900F sont évalués.



En parlant de vitesse d'horloge, le Core i9-10850K est livré avec une fréquence de base de 3,60 GHz, à seulement 100 MHz de moins que le i9-10900K et une bonne santé de 700 MHz plus élevée que le i9-10900 verrouillé. La puce se lance dans un voyage fascinant vers 5,20 GHz d'ici. Premièrement, l'algorithme classique Turbo Boost 2.0 répond à la nature parallélisée des charges de travail et augmente la fréquence jusqu'à 5,00 GHz. À partir de là, les deux cœurs les plus performants ou les plus favorisés reçoivent une augmentation supplémentaire de 100 MHz de l'algorithme Turbo Boost Max 3.0. Enfin, si votre refroidissement est à la hauteur, la fonction Thermal Velocity Boost augmente de manière opportuniste un cœur à 5,20 GHz. Intel évalue le Core i9-10850K à 465 $ (prix du plateau de 1000 unités), mais nous avons obtenu notre puce à un prix de détail de 445 € (TVA comprise), qui se convertit en 450 $ et est 50 $ de moins que le i9-10900K actuellement (506 € TTC, qui se transforme en 505 $).



Dans cette revue, nous examinons de près le Core i9-10850K et examinons si vous pouvez potentiellement économiser 50 $ en choisissant cette puce par rapport au i9-10900K. Depuis la dernière série de revues Intel, AMD a lancé ses processeurs Ryzen 3000XT de 3e génération, et nous avons ajouté nos données de test pour les nouvelles puces dans cette revue.



Le i9-10850K est testé de trois manières. Le premier ensemble de données (barre verte) est pour le processeur prêt à l'emploi, avec ses paramètres de limite de puissance inchangés (c'est-à-dire, PL1 = 125 W, PL2 = 250 W). Dans le deuxième ensemble de données (barre rouge), nous laissons libre cours aux différents algorithmes Turbo Boost du processeur en assouplissant les limites de puissance, ce qui est représentatif d'un scénario «max turbo». Le troisième ensemble de données (barre bleue) représente un overclocking manuel du processeur à 5,1 GHz, profitant du multiplicateur déverrouillé et des limites de puissance assouplies.



