MSI lance une carte graphique GeForce GTX 1650 version Mini-ITX GDDR6.



MSI va commencer à vendre la version GDDR6 de taille Mini-ITX de la GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OCV1. Carte graphique GeForce GTX 1650 qui utilise la mémoire GDDR6, qui est environ 10% plus rapide que la version GDDR5.















Il s'agit d'un produit de la série "AERO ITX" avec une longueur de carte de 175 mm et convient à la mise à niveau de PC compacts. Le refroidisseur VGA est équipé d'un refroidisseur à ventilateur unique de grand diamètre. Les principales spécifications sont 896 cœurs CUDA, horloge boost 1620 MHz, vitesse de la mémoire 12 Gbps, largeur du bus mémoire 128 bits, capacité mémoire 4 Go. De plus, si vous utilisez l'utilitaire d'overclocking original de MSI "Afterburner", vous pouvez overclocker à vos propres risques.



Voici la fiche technique :



- GeForce GTX 1650,

- Numéro CUDA : 896,

- Horloge de boost de noyau : 1620 MHz,

- Vitesse de la mémoire : 12 Gbps,

- Mémoire vidéo : GDDR6 4 Go,

- Largeur du bus mémoire : 128 bits,

- Interface de sortie : DisplayPortx1, HDMI2.0bx1, DualLink DVI-Dx1,

- Refroidisseur VGA : refroidisseur à ventilateur unique d'origine,

- Interface de bus : PCI-Express3.0 (x16),

- Puissance auxiliaire : 6pinx1,

- Dimensions extérieures : largeur 115 mm, longueur 175 mm, épaisseur 43 mm,

- Poids : 449g.



L'interface de sortie est DisplayPort x1, HDMI2.0bx1, DualLink DVI-Dx1. L'interface de bus est PCI-Express3.0 (x16), le connecteur d'alimentation auxiliaire est 6pinx1. La taille de la carte est de largeur 115 mm, longueur 175 mm, épaisseur 43 mm, poids 449 g, consommation électrique 75 W.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D