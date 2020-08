AMD nous propose : Les Radeon Software Adrenalin en version 20.8.3 beta.



AMD a publié le dernier logiciel Radeon Software Adrenalin.



La version 20.8.3 beta est livrée avec une optimisation pour les jeux suivants :





"Marvel's Avengers" (le jeu)





"Project CARS 3"





"Fortnite"



Le mode DirectX 12 dans le réglage Epic donne désormais une augmentation de 12% comme testé sur un RX 5700 XT).



Les pilotes ajoutent également quatre nouvelles extensions d'API Vulkan, VK_EXT_extended_dynamic_state, VK_EXT_private_data, VK_EXT_image_robustness et VK_GOOGLE_user_type.



Support pour :



- Project CARS 3,

- Marvel's Avengers,

- Fortnite.



En utilisant le dernier pilote AMD Radeon Software Adrenalin 2020 édition 20.8.3, un GPU Radeon RX 5700 XT offre en moyenne 12% de meilleures performances FPS dans Fortnite (DX12) sur le paramètre Epic, par rapport à l'itération de pilote précédente, Radeon Software Adrenalin 2020 edition 20.8 .1.RS-340.



Ajout du support Vulkan



- VK_EXT_extended_dynamic_state : cette extension ajoute des états plus dynamiques. Cela permet aux applications de réduire le besoin de recompiler et de lier les objets d'état du pipeline.

- VK_EXT_private_data : cette extension permet aux applications de stocker des données définies par l'application dans un emplacement de données privé 64 bits.

- VK_EXT_image_robustness : cette extension ajoute des exigences plus strictes telles que les pilotes renvoient des valeurs RGBA par défaut au lieu de valeurs non définies pour les lectures hors limites. Le nombre de composants renvoyés dépend du nombre de composants présents dans le format sélectionné.

- VK_GOOGLE_user_type : cette extension indique la prise en charge par le pilote des modules de shader utilisant l'extension SPV_GOOGLE_user_type SPIR-V.



Problèmes résolus



- Mortal Shell peut rencontrer un crash de jeu ou d'application lors de l'ouverture de la fenêtre d'inventaire dans le jeu.

- L'activation du HDR sur certains écrans Radeon FreeSync 2 peut entraîner par intermittence le taux de rafraîchissement de l'affichage forcé au taux de rafraîchissement minimum des plages FreeSync pendant le jeu.

- Surviving Mars peut rencontrer un crash d'application ou se bloquer au lancement sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5000.

- eFootball PES 2020 peut rencontrer un crash d'application au lancement sur les produits graphiques de la série Radeon RX 5000.

- Radeon Overlay peut ne pas être disponible ou ne pas être invoqué sur les configurations système graphiques hybrides lors de la lecture d'Hyper Scape.

- Counter-Strike: Global Offensive peut rencontrer des bégaiements intermittents lorsque certaines applications s'exécutent en arrière-plan, telles que des clients tiers de mise en relation ou Discord.

- La lecture de YouTube peut se bloquer avec le lecteur Microsoft Edge et Chrome lorsqu'elle est lue sur un écran étendu sur certaines configurations de système APU AMD Ryzen 7 série 3000 et AMD Ryzen série 4000.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



AMD