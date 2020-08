MSI annonce également les PC de bureau tout-en-un PRO 22XT 10M et MP241.



Il ne fait aucun doute que MSI est non seulement le leader du marché dans l'industrie du matériel de jeu, mais aussi le pionnier innovant de la technologie. MSI présente toujours une technologie de pointe qui surprend le monde. Comme le monde a tendance à être imprévisible, MSI continue de développer des produits avec des performances élégantes, stables et les meilleures pour tous les types d'utilisateurs. Le PC tout-en-un de la série MSI PRO est conçu pour un usage commercial et professionnel. Fabriqué avec des matériaux fiables et optimisé avec une applicabilité exclusive pour toutes les situations, il est conçu pour offrir une expérience visuelle et utilisateur claire.







PRO 22XT 10M est le PC tout-en-un qui peut changer votre style de vie de plusieurs manières. Avec un panneau IPS et une résolution Full HD à 1080p, le PRO 22XT 10M vous permet de visualiser ce que vous voulez, comme vous le souhaitez. Avec le panneau de qualité IPS, il optimise instantanément les couleurs et la luminosité de l'écran pour vous assurer de profiter au mieux de chaque détail tout en travaillant. Le grand angle de vision de la dalle IPS garantit que vous recevez les informations correctes quel que soit l'angle sous lequel vous regardez, ce qui en fait un avantage lorsque vous discutez avec un groupe de personnes.







Économisez votre temps pendant les journées chargées grâce à une conception pratique



Le PRO 22XT 10M est conçu comme un PC tout-en-un pratique et évolutif avec 10 points tactiles, mise à niveau rapide du disque dur, contrôle OSD du navigateur à 5 voies et conception de montage VESA. Grâce aux fonctionnalités ci-dessus, le PRO 22XT 10M peut non seulement améliorer votre efficacité de travail, mais également être adapté à une variété de situations.



Un écran tactile complet à 10 points offre une expérience sensible et fluide pour que les utilisateurs puissent profiter de la réponse la plus rapide du bout du doigt. La conception de mise à niveau rapide du disque dur permet à l'utilisateur de mettre à niveau ou d'échanger efficacement le stockage complet, même dans une période de pointe. Une autre conception pratique est le support VESA permettant aux utilisateurs de suspendre le PRO 22XT 10M où ils le souhaitent. Ces fonctionnalités soutiennent pleinement les utilisateurs et les aident à tirer le meilleur parti de leur temps.



Augmentez la valeur avec MP241



Besoin de plus de travail ? Trop d'informations à consulter? Pas besoin de s'inquiéter. Si l'affichage du PRO 22XT 10M ne vous suffit pas, vous pouvez ajouter un MP241 supplémentaire avec port HDMI pour en voir plus et vous aider à effectuer plusieurs tâches efficacement au travail ou pendant les réunions. Le MP241 est un moniteur professionnel avec un panneau IPS de 23,8 "qui présente une conception antireflet qui convient aux longues heures de travail et peut réduire la fatigue oculaire pendant le travail.



De plus, le MP241 est également montable VESA afin que les utilisateurs puissent monter PRO 22XT 10M et MP241 sur le mur en même temps. Dans l'ensemble, les utilisateurs peuvent maximiser l'efficacité du travail et avoir un espace de travail agréable. Que vous soyez au bureau, à la maison ou à l'extérieur, tout ce dont vous avez besoin est un PRO 22XT 10M et un MP241.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP