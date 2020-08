Alphacool annonce le refroidisseur de processeur Eisbaer LT 92 SFF AIO.



L'Eisbaer LT 92 est la petite soeur de l'Eisbaer LT classique. Il est sans attaches rapides et est livré avec seulement des tuyaux de 25 cm de long. Cela garantit qu'il s'intègre parfaitement dans les boîtiers SFF. SFF signifie «Small Form Factor» et décrit des boîtiers extrêmement compacts.







Malgré ses petites dimensions, le radiateur en cuivre de 92 mm offre une puissance de refroidissement suffisante pour les processeurs puissants. Alphacool utilise des flexibles et des raccords de la série Enterprise Solution pour l'Eisbaer LT 92. Les flexibles TPV sont particulièrement robustes et ne se plient pas aussi facilement que les flexibles PVC habituels. Une protection contre les courbures n'est donc pas nécessaire.







L'Eisbaer LT 92 est compatible avec toutes les prises grand public, le matériel de montage approprié pour diverses prises Intel et AMD est inclus, ainsi qu'un jeu de vis pour ventilateurs de 25 mm. Les ventilateurs ne sont pas inclus avec cet appareil et doivent être achetés séparément.



Voici la fiche technique :







L'Eisbaer LT 92 coûte 73.09 euros sur la boutique en ligne Alphacool en Cliquant ICI.



TECHPOWERUP