TEAM GROUP lance le SSD MP33 PRO PCIe et le SSD 2,5 pouces de la série CX.



Pour répondre aux différentes exigences de capacité de mise à niveau des utilisateurs, TEAMGROUP a lancé aujourd'hui la spécification hautement compatible M.2 2280, l'interface PCIe Gen 3 x4 MP33 PRO M.2 PCIe Solid State Drive et les disques SSD des séries CX1 et CX2 2,5 "avec mise en cache SLC avancée Les deux disques SSD offrent une gamme complète de capacités de stockage, offrant des performances stables et une nouvelle option pour augmenter la capacité de stockage.







Le lecteur SSD PCIe MP33 PRO M.2 adopte une interface haute vitesse PCIe Gen 3 x4 et une spécification M.2 2280 hautement compatible. La vitesse maximale de lecture/écriture peut atteindre 2 100/1 700 Mo/s, et la capacité de lecture/écriture aléatoire de 4K IOPS 220 000 peut considérablement augmenter l'efficacité du traitement des données.



Une grande capacité allant jusqu'à 2 To est disponible pour les utilisateurs professionnels, ce qui peut répondre aux besoins des créateurs et des joueurs qui ont besoin de grandes quantités d'espace de stockage pour leur matériel. Et le mécanisme de gestion d'algorithme intelligent intégré peut garantir l'efficacité des opérations, la vitesse et la stabilité du stockage des données.







Les disques SSD de la série CX de 2,5 po sont votre premier choix pour l'installation d'un PC d'entrée de gamme. Ils disposent de la technologie avancée de mise en cache SLC et d'une vitesse de lecture/écriture de 540/490 Mo/s, soit quatre fois plus rapide que les disques durs traditionnels Les disques SSD de la série CS sont disponibles dans des capacités allant de 240 Go à 1 To.



Les fonctions de résistance aux chocs et aux chutes peuvent augmenter la durée de vie. Les disques SSD de la série EX précédemment publiés sont disponibles en tant qu'options avancées. Afin de fournir aux consommateurs des gammes de produits multiples et complètes parmi lesquelles choisir, TEAMGROUP a créé les gammes de produits de la famille TEAMGROUP pour fournir une large gamme de solutions pour différents équipements mis à niveau, du niveau d'entrée de gamme au niveau avancé, afin de répondre à tous les besoins à la fois.



Pour plus d'informations :



- MP33 PRO : Cliquez ICI,

- CX1 : Cliquez ICI,

- CX2 : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP