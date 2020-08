COUGAR présente la série EXPLORE Gaming Chair.







COUGAR présente la chaise de jeu de la série EXPLORE, conçue pour les joueurs professionnels offrant une combinaison de confort et de durabilité. Le COUGAR EXPLORE dispose d'un cadre en acier robuste, d'une base en métal, d'un dossier inclinable, d'un cuir respirant, d'une broderie délicate et d'un accoudoir ergonomique avec réglage en hauteur permettant aux utilisateurs de trouver leur position la plus confortable. Pour une qualité ultime, l'EXPLORE utilise un vérin à gaz de classe 4 avec un fonctionnement en douceur et une résistance incroyable. La série de fauteuils de jeu COUGAR EXPLORE est disponible en trois couleurs différentes.



Un confort inégalé



COUGAR EXPLORE vous apporte le confort dont vous avez besoin pour profiter pleinement de longues sessions de jeu. Entièrement réglable et faite de matériaux de première qualité, cette chaise de jeu présente également le design unique COUGAR qui est devenu un signe de la passion du jeu.



Conception à dossier haut enveloppant le corps



Doté d'un design ergonomique créé spécialement pour les joueurs, COUGAR EXPLORE a été créé pour soutenir confortablement votre corps. Sa structure à dossier haut soutiendra correctement le bas du dos, minimisant la tension sur votre dos.



Cuir PVC respirant



COUGAR n’a pas lésiné sur les matériaux de qualité en ce qui concerne la surface d’Explore. Le cuir PVC respirant est agréable au toucher et restera frais pendant que vous continuez à jouer.



Oreiller de tête et lombaire



Pour offrir un soutien et un confort supplémentaires, le COUGAR EXPLORE comprend deux oreillers confortables pour votre tête et votre région lombaire.



Conception ajustable



Le COUGAR EXPLORE permet un réglage en hauteur, une inclinaison jusqu'à 155 °, une résistance à l'inclinaison réglable et un réglage en hauteur de l'accoudoir.



COUGAR EXPLORE







COUGAR EXPLORE BLACK







COUGAR EXPLORE RACING







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



