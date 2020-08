Corsair prépare la gamme CX-F RGB de blocs d'alimentation d'entrée de gamme destinés aux joueurs.



Corsair se prépare à lancer sa gamme CX-F de blocs d'alimentation d'entrée de gamme avec éclairage LED RVB, destinée aux PC de jeu à petit budget. Successeur de la gamme de blocs d'alimentation CX de la société, la série CX-F a commencé à faire surface chez des détaillants comme PC-Canada. Il est disponible en capacités de 550 W (modèle: CP-9020216-EU), 650 W (CP-9020217-EU) et 750 W (CP-9020218-EU), et des options de couleur en noir et blanc (CP-9020225- EU, CP-9020226-EU et CP-9020227-EU).



















Sous le capot, ces blocs d'alimentation offrent une conception de rail unique +12 V, une efficacité 80 Plus Silver, un PFC actif et un convertisseur résonnant LLC. Le bling RVB provient d'un ventilateur de 120 mm doté d'une turbine blanche qui se double d'un diffuseur LED RVB et de LED situées dans son moyeu de turbine. L'OEM semble être HEC. Le bloc d'alimentation communique avec le logiciel via un en-tête ARGB, afin de pouvoir s'interfacer avec le logiciel iCUE RGB. PC-Canada demande 85 USD (convertis) pour la variante 550 W, 100 USD pour 650 W et 110 USD pour 750 W.



PROFESIONELREVIEW