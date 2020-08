La carte mère GIGABYTE B550 VISION D obtient la certification Thunderbolt 3.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, a annoncé aujourd'hui que le B550 VISION D, conçu pour les créateurs de contenu, a obtenu la certification Thunderbolt 3. Le B550 VISION D offre une vitesse de transfert de 40 Gb/s pour les créateurs de contenu et est compatible avec les plates-formes PC et MAC, ce qui rend le stockage de données illimité à partir de différentes plates-formes. Amélioré avec des fonctions complètes d'éclairage de réseau rapide et de sécurité des données, le B550 VISION D est certifié comme le choix essentiel pour les créateurs de contenu et les studios multimédia.



Afin de fournir aux créateurs de contenu l'expérience Thunderbolt 3 la plus complète, la carte mère GIGABYTE B550 VISION D a intégré le circuit intégré Titan Ridge Thunderbolt 3 dès le début du développement du produit. Adoptée avec des matériaux haut de gamme et un design exclusif, la B550 VISION D se démarque et passe la vérification stricte Thunderbolt 3 pour être la première carte mère certifiée Thunderbolt 3 parmi la série de créateurs B550.







La B550 VISION D équipé deux ensembles d'interfaces USB Type-C avec une vitesse de transfert de 40 Gb/s, permettant aux utilisateurs de profiter d'un accès rapide à leur création et à leurs données sans craindre que l'accès à des fichiers volumineux enlève le système.



Être compatible avec les plates-formes PC et Mac élimine le risque d'accéder aux données lors du partage entre des périphériques externes. Amélioré par la technologie Daisy chain, le B550 VISION D peut se connecter à divers périphériques avec un port à 6 périphériques, tels que les périphériques de stockage Thunderbolt 3, les écrans, etc. Cela crée plus de flexibilité et de commodité sans avoir à gérer des lignes de connexion complexes. Les créateurs graphiques peuvent également se connecter avec des tablettes de dessin ou afficher sur grand écran pour une discussion plus détaillée.



Le GIGABYTE B550 VISION D intègre également une conception matérielle et des matériaux avancés, y compris une conception d'alimentation améliorée, des solutions thermiques optimisées, un double réseau Intel Gigabit Ethernet et Wi-Fi 6, qui offre aux créateurs un stockage de données à haut débit et une expérience réseau. Tghe B550 VISION D prend en charge la mémoire ECC pour une vérification et une correction des erreurs instantanées. Lorsqu'il est associé à une carte graphique Quadro, le B550 VISION D offre une qualité plus stable et précise.



