Aqua Computer présente trois nouveaux capteurs de débit.



Le modèle haut débit NEXT offre en plus du capteur de débit une mesure de la qualité du liquide de refroidissement en mesurant la conductivité électrique. De plus, la température de l'eau est mesurée avec précision et il est possible de calculer la dissipation de puissance du système de refroidissement.







Le capteur est équipé d'un indicateur de débit optique et d'une alarme sonore. Un affichage graphique montre toutes les valeurs du capteur et peut les afficher sous forme de graphique. Les LED RVB intégrées dans le capteur peuvent visualiser les données du capteur de différentes manières ou peuvent être configurées individuellement.











L'interface RGBpx peut contrôler les LED connectées en externe avec de nombreux effets, y compris une fonction de rétroéclairage pour les moniteurs. Une connexion pour l'interface aquabus connue des appareils Aqua Computer et une interface de signal sont également disponibles. Le capteur est alimenté et contrôlé via une interface USB. Aqua Computer fournit le logiciel aquasuite en tant que logiciel complet de surveillance et de contrôle.











Avec le haut débit 2, Aqua Computer introduit un successeur au capteur haut débit, connu depuis des années. Outre des dimensions nettement plus compactes, une mesure de la température de l'eau a été intégrée dans le capteur, qui est fraisé CNC à partir d'acétal solide.



Pour les puristes, Aqua Computer propose également le haut débit LT, un capteur de débit fonctionnel à un prix attractif.



Voici une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Les prix sont de 29.90 euros pour le haut débit LT, 49.90 euros pour le haut débit 2 et 69.90 euros pour le haut débit NEXT.



