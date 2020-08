ASUS annonce le moniteur ROG PG259QN : IPS 1080p, 360 Hz, 1 ms, G-SYNC.



ASUS a annoncé aujourd'hui le moniteur ROG PG259QN, un moniteur de 24,5 pouces offrant une fréquence de rafraîchissement ultra-rapide de 360 Hz associée à un temps de réponse de 1 ms. donc en utilisant un panneau IPS. La précision des couleurs n'est pas encore rapportée, cependant, alors économisez votre argent, du moins pour le moment, si vous recherchez également des applications à couleurs critiques.











Mais l'objectif de ce moniteur est de il s’agit de l’une des meilleures solutions pour les scénarios de jeu à secousses. Selon une étude menée par NVIDIA, les joueurs disposant d’un moniteur à 360 Hz ont amélioré leur ratio K / D de 4% par rapport à l’utilisation d’une solution «simple» à 240 Hz. L'ajout d'un module G-Sync, selon ASUS, permet au PG259QN d'avoir la meilleure fluidité de n'importe quel moniteur de jeu, sans exception.



Le ROG PG259QN prend en charge ASUS AURA Sync, les cadres minces, les réglages d'inclinaison, de pivotement, de hauteur et de pivotement. Les E/S sont garanties par 1x câble DisplayPort 1.4 et 1x port HDMI 2.0, ainsi que 1x prise casque 3,5 mm et 1x port d'intercommunication USB 3.0.



Aucun mot sur les prix au moment de la rédaction.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP