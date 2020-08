MSI annonce les ordinateurs de bureau de jeu MPG Trident AS et MPG Trident A.



Après la sortie du bureau de jeu MEG Trident X, MSI a fièrement annoncé la sortie des ordinateurs de bureau de jeu MPG Trident AS et MPG Trident A. Le MPG Trident AS et le MPG Trident A sont les ordinateurs de bureau de jeu les plus adaptés à votre maison. Avec seulement 10 litres de volume, ils peuvent facilement s'intégrer dans n'importe quel coin de votre maison sans prendre trop de place comme les ordinateurs de bureau de jeu traditionnels.



Maximisez vos jeux tout en minimisant l'espace utilisé. Les deux modèles sont équipés du processeur Intel Core i7 de 10e génération avec plate-forme de chipset B460 et jusqu'aux cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 2070 avec la plus grande puissance de calcul pour vous offrir une expérience de jeu inégalée.







Capacités matérielles définitives







Le MPG Trident AS et le MPG Trident A ont regroupé tous les principaux composants sur les deux côtés du châssis. Les utilisateurs peuvent retirer les deux panneaux latéraux pour une mise à niveau rapide et simple des composants.



Le MPG Trident AS est également livré avec des panneaux latéraux noirs interchangeables et des panneaux en verre trempé permettant à nos utilisateurs de décider ce qui leur convient le mieux. Si le panneau en verre trempé est utilisé, les utilisateurs peuvent facilement l'ouvrir comme une porte pour mettre à niveau le processeur, le disque dur ou les mémoires.



Illuminez votre poste de combat







Illuminez votre plate-forme et illuminez votre environnement de jeu avec Mystic Light de MSI. Mystic Light de MSI permet à MPG Trident AS et MPG Trident A d'être flexibles avec leurs effets d'éclairage. Sélectionnez simplement les couleurs disponibles dans la palette et choisissez votre effet d'éclairage LED préféré.



Le MPG Trident AS et le MPG Trident A sont les derniers ordinateurs de bureau de jeu compacts de MSI visant à offrir des performances inégalées sans sacrifier l'espace. Emballé dans un boîtier de 10 litres, il contient des composants qui se trouvent généralement dans des boîtiers de tour complets. Conçus pour être pratiques, les MPG Trident AS et MPG Trident A présentent un superbe éclairage RVB et offrent un accès facile à l'intérieur. En substance, le MEG Trident X ne peut être surpassé que par lui-même.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations :



- MPG Trident A : Cliquez ICI,

- MPG Trident AS : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP