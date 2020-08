SILVERSTONE nous propose une nouvelle alimentation : La DA1650.



Silverstone a présenté aujourd'hui le DA1650, un bloc d'alimentation haut de gamme de 1650 W. Avec une longueur de 180 mm, le DA1650 possède certaines des densités de puissance les plus élevées du marché, d'autant plus qu'il s'agit d'un bloc d'alimentation entièrement modulaire (le câblage modulaire ajoute à la longueur d'un bloc d'alimentation).



La puissance extrême permet au bloc d'alimentation de fonctionner complètement sans ventilateur jusqu'à 30% de sa capacité ou 495 W. Sous le capot, le DA1650 est doté d'un seul rail +12 V, avec un rail gargantuesque de 137,5 A. Il comprend une commutation CC-CC, un PFC actif et les protections électriques les plus courantes, contre les surtensions/sous-tensions, les surcharges (si vous essayez de lancer un camion avec cette chose), la surchauffe et les courts-circuits.















La Silverstone DA1650 offre une efficacité 80 Plus Gold, ainsi que les certifications ETA A et Lambda S +. Le bloc d'alimentation est conçu pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7 dans un environnement avec une température ambiante allant jusqu'à 50° C. Il utilise un ventilateur à roulement dynamique fluide de 135 mm pour rester au frais. Les connecteurs comprennent un ATX 24 broches, quatre EPS 4 + 4 broches, douze alimentation PCIe 6 + 2 broches, seize alimentation SATA, six Molex et un Berg.



La société n'a pas révélé d'informations sur la garantie ou les prix.



TECHPOWERUP