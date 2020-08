NVIDIA lance la GeForce MX450 avec interface PCI-Express 4.0.



NVIDIA a publié un nouveau GPU mobile mystérieux qui nous fait nous gratter la tête sur le silicium qui pourrait le conduire. La nouvelle GeForce MX450 est un GPU mobile d'entrée de gamme qui est apparemment livré avec une interface de bus PCI-Express gen 4.0, quelque chose que seuls les GPU «Ampère» de NVIDIA ont.



La page produit du MX450 ne répertorie aucune autre spécification que sa prise en charge du type de mémoire, y compris la nouvelle mémoire GDDR6 (prise en charge uniquement sur les architectures NVIDIA "Turing" ou ultérieures). Fait intéressant, il répertorie également GDDR5 comme l'une de ses options de mémoire. PCI-Express 4.0 figure en bonne place parmi ses spécifications.











En creusant un peu plus parmi les ID de périphérique, nous sommes tombés sur l'ID de la variante GDDR5, avec le code ASIC «GP107-670-A1», et le silicium est basé sur l'architecture beaucoup plus ancienne «Pascal», qui manque de génération PCIe 4 soutien. La variante GDDR6 nous échappe. C'est le SKU qui pourrait être basé sur une architecture plus récente, compte tenu de sa prise en charge de GDDR6 et PCIe gen 4.



La gamme GeForce MX de NVIDIA de GPU mobiles d'entrée grand public est conçue pour des objectifs de performance/puissance et varie énormément avec la technologie sous-jacente. Ils ont toujours été un moyen pour NVIDIA d'effacer l'inventaire des ASIC d'ancienne génération pour les fabricants d'ordinateurs portables, qui mettent le logo NVIDIA sur leurs produits et annoncent des graphiques discrets. Compte tenu de cela, l'utilisation d'une nouvelle génération (même inédite) de GPU est une surprise.



TECHPOWERUP