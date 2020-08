CORSAIR annonce la disponibilité de deux nouveaux kits de démarrage Hydro X Series.



CORSAIR, un leader mondial des périphériques de jeu haute performance et des composants pour passionnés, a publié deux nouveaux kits complets dans sa gamme Hydro X Series de pièces de refroidissement personnalisées: les kits de refroidissement personnalisés CORSAIR XH305i RGB et XH303i RGB.



Rendant le refroidissement personnalisé accessible même aux débutants, ces kits sont livrés avec tout ce dont vous avez besoin pour créer une superbe boucle hardline pour votre PC, avec un bloc d'eau CPU RVB, un seul radiateur de 360 mm, trois ventilateurs RVB, un tube transparent en PMMA, une coupe en dur/kit de cintrage, raccords et adaptateurs, et liquide de refroidissement.



Le kit XH305i RGB comprend un combiné pompe/réservoir XD5 RGB, tandis que le kit XH303i RGB propose un combiné pompe/réservoir XD3 RGB pour piloter des boucles de refroidissement personnalisées compactes. L'éclairage RVB vibrant intégré au bloc d'eau du processeur XC7, au combo pompe/réservoir et aux ventilateurs RVB est contrôlé par un contrôleur CORSAIR iCUE Commander PRO et le logiciel CORSAIR iCUE inclus.







Le Water Block XC7 RGB CPU est au cœur de l'un ou l'autre kit, compatible avec les processeurs Intel 1200 et 115X et les processeurs AMD AM4. Un radiateur XR5 360 mm de grande surface dissipe efficacement la chaleur du processeur, transférée par le liquide de refroidissement transparent XL5 inclus autour de la boucle. Le kit de découpe / pliage XT Hardline inclus contient une scie, un mandrin de pliage, un support de tube et un insert en silicone, ce qui facilite la création de boucles d'aspect professionnel avec l'ajout d'une source de chaleur (non incluse).



Pour une boucle pleine grandeur, tournez-vous vers le XH305i RGB et son combo pompe / réservoir XD5 RGB, délivrant un débit puissant d'une pompe Xylem D5 avec contrôle PWM et un réservoir de 330 ml. Le XH305i comprend trois ventilateurs PWM RVB QL120 avec quatre boucles lumineuses pour un éclairage fascinant sous n'importe quel angle. Le XH303i RGB utilise un combo pompe / réservoir XD3 RGB, alimenté par une pompe DDC avec contrôle PWM et un réservoir de 180 ml. Le facteur de forme et la taille uniques du XD3 RGB permettent des boucles de refroidissement personnalisées compactes, accompagnées de trois ventilateurs SP120 RGB PRO PWM pour un refroidissement puissant et un excellent éclairage.



Les deux kits comprennent un éclairage RGB intelligent CORSAIR iCUE Commander PRO et un contrôleur de vitesse de ventilateur, permettant un contrôle intelligent de votre refroidissement via le logiciel CORSAIR iCUE. Utilisez iCUE pour ajuster les paramètres du ventilateur et de la pompe, définir des courbes de ventilateur automatisées, surveiller les températures en temps réel, personnaliser l'éclairage RVB et le synchroniser avec tous les produits compatibles iCUE de votre configuration.



Disponibilité, garantie et prix



Les kits de refroidissement personnalisés CORSAIR XH305i RGB et XH303i RGB sont disponibles immédiatement sur la boutique en ligne CORSAIR et le réseau mondial CORSAIR de revendeurs et distributeurs agréés.



Les kits XH305i RGB et XH303i RGB sont couverts par une garantie de deux ans, aux côtés du service client mondial et du réseau d'assistance technique CORSAIR.



Prix :



- Le kit RVB XH305i est au prix de : 579.90 euros,

- Le kit RVB XH303i est au prix de : 499.90 euros.



Pour plus d'informations :



- Le kit RVB XH305i : Cliquez ICI,

- Le kit RVB XH303i : Cliquez ICI.



CORSAIR