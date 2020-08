AOC annonce quatre écrans de jeu: 1080p, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, 1500R.



Le spécialiste de l'affichage AOC ajoute quatre nouveaux écrans incurvés à sa série de jeux G2 très appréciée. Ces moniteurs comprennent les modèles de 60,5 cm (23,8 ") C24G2AE et C24G2U ainsi que les modèles de 68,6 cm (27") C27G2AE et C27G2U. Tous utilisent une dalle VA Full HD avec une courbure agressive 1500R, la prise en charge AMD FreeSync Premium, un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse MPRT de 1 ms et des haut-parleurs intégrés (2x2 W).



Les modèles «AE» conviennent aux joueurs à la recherche d'une version abordable et sans fioritures avec des supports inclinables, tandis que les modèles «U» incluent un support réglable en hauteur et un concentrateur USB 3.2 avec quatre ports USB pour une ergonomie et une flexibilité accrues.







En avance sur la courbe



La série G2 d'AOC est rapidement devenue le premier choix de moniteurs de jeu pour de nombreux joueurs lors de son lancement à l'automne dernier, grâce à son prix attractif et à ses spécifications bien équilibrées. Maintenant, la gamme devient encore plus complète, offrant quatre nouveaux modèles courbes avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz.



Tous les modèles offrent des lunettes minces avec de subtils accents rouges, ce qui en fait un partenaire de crime d'apparence moderne pour le bureau de tout joueur. Les moniteurs sont équipés de panneaux VA riches en contraste (contraste natif 3000: 1 pour les modèles 24 "et 4000: 1 pour les modèles 27").



La combinaison de couleurs vives, d'un taux de rafraîchissement élevé et d'une courbure de 1500R se traduit par une grande immersion qui attire les joueurs dans le monde du jeu. Les angles de vision 178/178 ° des moniteurs garantissent que le décalage de couleur et de contraste par rapport aux angles obliques est aussi faible que possible. De plus, lorsqu'ils sont utilisés dans une configuration multi-moniteurs, les cadres minces des moniteurs et leur courbure offrent une combinaison super-large transparente, idéale pour les jeux de simulation ou de course.



Panneaux haute vitesse pour réflexes haute vitesse



Les moniteurs de jeu 144 Hz sont devenus la nouvelle norme pour la plupart des joueurs il y a quelques années. Les nouveaux modèles AOC prennent un cran, offrant un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Avec la résolution native de la Full HD, les joueurs n'auront pas besoin des cartes graphiques de niveau le plus élevé pour atteindre 165 images par seconde dans la plupart des jeux actuels.



La prise en charge d'AMD FreeSync Premium utilise la technologie de fréquence de rafraîchissement variable pour faire correspondre la fréquence d'images du GPU avec la fréquence de rafraîchissement du panneau, éliminant ainsi les déchirures, les saccades ou tout décalage causé par V-Sync.



Les quatre nouveaux modèles, que ce soit pour la taille 24 "ou la taille 27", sont livrés avec l'option MBR (Motion Blur Reduction), réduisant le temps de réponse à seulement 1 ms MPRT (Moving Picture Response Time). Grâce au mode Low Input Lag sur tous les modèles, les actions des utilisateurs se traduiront à l'écran sans surcharge ni retard.



Options flexibles



Le 24 "C24G2U et le 27" C27G2U sont livrés avec des extras petits mais percutants que les joueurs apprécieront certainement. Les deux modèles sont équipés d'un support réglable en hauteur avec des réglages d'inclinaison, de pivotement et de pivot, afin que les utilisateurs puissent les adapter à leur position assise optimale pour une posture ergonomique pendant les longues sessions de jeu.



es quatre ports USB 3.2 du concentrateur USB permettent une connexion facile pour les périphériques USB, y compris le clavier, les souris et les casques, et offrent une connexion de données à haut débit (jusqu'à 20 Gbps). Cependant, tous les utilisateurs ne sont pas intéressés par ces fonctionnalités supplémentaires. Certains apprécient simplement d'avoir un excellent panneau, surtout s'ils utilisent un support secondaire tel que le bras double écran AOC AD110D0.



Le 24 "C24G2AE et le 27" C27G2AE s'adressent exactement à cette foule, qui préfère l'idée "d'un panneau de haute qualité au meilleur prix" à tout le reste. L'assemblage rapide facilite une installation et un démontage faciles sans avoir besoin d'un tournevis - et il peut être fixé à un support VESA à l'aide de ses trous VESA de 100 mm x 100 mm.



Les quatre modèles utilisent des boutons physiques sur le bord inférieur droit du moniteur, ainsi que le logiciel G-Menu pour contrôler les paramètres OSD. Les paramètres OSD sont très complets et incluent des fonctionnalités spécifiques au jeu: six préréglages de jeu (dont trois sont personnalisables par l'utilisateur), Dial Point (un réticule visuel pour aider à viser), Game Color (pour ajuster la saturation des couleurs pour un meilleur détail de l'image) et plus. De plus, le moniteur est sans scintillement et offre un mode bleu faible pour assurer une expérience visuelle confortable et minimiser la fatigue oculaire.



Disponibilité et Prix



Les C24G2AE, C27G2AE, C24G2U et C27G2U d'AOC seront disponibles en Septembre 2020.



Les prix :



- C24G2AE : 189.90 euros,

- C27G2AE : 254.90 euros,

- C24G2U : 209.90 euros,

- C27G2U : 276.90 euros.



TECHPOWERUP