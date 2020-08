EK taquine les waterblocks GeForce RTX 3000 lors de leur lancement !



EK Waterblocks via Facebook a taquiné la disponibilité de ses solutions de refroidissement par eau conçues sur mesure pour la série RTX 3000 de NVIDIA. Habituellement, les utilisateurs doivent attendre un certain temps avant que les solutions de refroidissement du marché secondaire soient disponibles pour les dernières et les meilleures ; mais apparemment, plus maintenant. En réponse à une question d'un utilisateur sur Twitter sur la disponibilité des blocs de la série 3000 le jour du lancement, la poignée officielle d'EK a répondu que "nous aurons certaines choses prêtes au lancement ou sur le point de l'être".





(Photo Non Contractuelle)



C'est sûrement une bonne nouvelle de la part des utilisateurs qui ont le pouvoir économique de s'attaquer aux produits halo de NVIDIA (qui, si les rapports sont corrects pour les coûts de cette génération de cartes graphiques, sont voués à un mouvement à la hausse significatif). Surtout compte tenu des fuites les plus récentes qui décrivent le RTX 3090 comme un monstre à trois emplacements.



TECHPOWERUP