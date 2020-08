TECHPOWERUP nous propose le test du : Crucial P5 1 TB M.2 NVMe SSD.



Crucial est l'un des plus grands acteurs du marché des disques SSD en raison de sa capacité à utiliser ses propres puces NAND fabriquées par leur société mère Micron.







Nous n'avons pas entendu Crucial depuis un bon moment. Les derniers SSD qu'ils ont lancés étaient les Crucial P1, BX500 et MX500 en 2018. Dans le cadre de leur poussée M.2 NVMe, Crucial a également annoncé le SSD Crucial P2 récemment - notre examen est en cours.



Le Crucial P5 est le premier SSD basé sur le nouveau contrôleur interne DM01B2 de Micron, qui est une conception à 8 canaux avec prise en charge de la DRAM. Crucial P5 est disponible au format M.2, utilisant une connexion NVMe PCI-Express x4 3.0 rapide pour s'interfacer avec le reste du système. Comme prévu, les puces flash TLC NAND 96 couches du Crucial P5 sont fabriquées par Micron.



Le Crucial P5 est disponible dans des capacités de 250 Go (55 Dollars), 500 Go (80 Dollars), 1 To (150 Dollars) et 2 To (340 Dollars). L'endurance pour ces modèles est fixée respectivement à 150 TBW, 300 TBW, 600 TBW et 1200 TBW. Crucial comprend une garantie de cinq ans.



