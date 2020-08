Alphacool lance de nouveaux connecteurs Eiszapfen HardTube de 14 mm.



Alphacool élargit son portefeuille avec les nouveaux connecteurs Eiszapfen HardTube de 14 mm. Comme pour toutes les connexions Eiszapfen, la peinture de ces Eiszapfen est appliquée avec un revêtement chromate spécial, ce qui les rend particulièrement résistantes aux rayures. Pour l'étanchéité, Alphacool utilise trois joints toriques pour cette connexion, qui garantissent également une résistance à la traction élevée.











Les connexions sont compatibles avec tous les HardTubes d'un diamètre extérieur de 14 mm. Les connexions sont disponibles dans les couleurs noir et chrome. En plus des connexions disponibles individuellement, il existe également des ensembles de 6 connexions. Les connecteurs ont une hauteur totale de 22,2 mm avec une longueur de filetage de 5 mm et un diamètre de 22 mm, ce qui est très compact.



Caractéristiques :



- L x P : 22,2 x 22 mm,

- Fil : G1 / 4 ",

- Longueur de filetage : 5 mm,

- Matériel : laiton.



Tarifs :



- Eiszapfen 14 mm HardTube black : 4.79 euros,

- Eiszapfen 14 mm HardTube chrome : 4.79 euros,

- Eiszapfen 14 mm HardTube 6pcs box black : 21.39 euros,

- Eiszapfen 14 mm HardTube 6pcs box chrome : 21.39 euros.



