Logitech G vous permet de jouer à votre façon avec une nouvelle gamme d'équipements de jeu dynamiques.



Logitech G, une marque de Logitech, et leader de l'innovation dans le domaine des technologies et des équipements de jeu, a présenté aujourd'hui une nouvelle collection d'équipements de jeu qui célèbre l'expression de soi et le côté amusant du jeu. La pièce maîtresse de la nouvelle collection de couleurs Logitech G-Series est le casque de jeu sans fil G733 LIGHTSPEED.



Doté de quatre couleurs vives, le nouveau casque de jeu G733 est un casque sans fil complet qui s'adapte à votre style et contribue à rendre votre expérience de jeu plus représentative de votre monde. Les souris de jeu G203 et G305 et le clavier de jeu G915 TKL complètent la collection de couleurs.











"Alors que le jeu devient une partie plus importante de la culture pop, l'expression personnelle et le style sont devenus une partie importante de l'identité des joueurs", a déclaré Ujesh Desai, directeur général de Logitech G. "Dans cet esprit, nous avons décidé de concevoir une collection de des équipements de jeu hautes performances d'une manière amusante et colorée. " Des accessoires de jeu aux emballages de produits, les couleurs gris, blanc et noir ont historiquement dominé l'industrie du jeu, mais à mesure que le jeu se développe pour répondre aux besoins de consommateurs plus diversifiés, l'expression personnelle à travers cette communauté évolue.



Grâce aux médias sociaux, à l'avènement du contenu généré par les utilisateurs (UGC) et à l'essor rapide du streaming, le matériel des créateurs de contenu et les salles de jeux sont de plus en plus exposés, encourageant ces joueurs à réfléchir davantage aux couleurs qu'ils utilisent et à ce qu'ils véhiculent sur leur style et personnalité individuels. Investir dans son environnement environnant pour refléter les expressions intérieures donne une expérience de jeu plus immersive et la nouvelle collection de couleurs de Logitech G amplifiera cela.



Le nouveau casque sans fil G733 est disponible dans votre choix de blanc, bleu, lilas et noir. Il ne pèse que 278 g, est doté de nouveaux bandeaux de suspension colorés et réversibles et est équipé de coussinets d'oreille en mousse à mémoire de forme à double couche qui s'adaptent à votre tête, ce qui en fait l'un des casques les plus confortables jamais conçus par Logitech G. Pour accompagner le G733, Logitech G a dévoilé une collection de serre-tête de couleur assortie, en plus de coques de micro ludiques compatibles avec tous les casques et perches de micro Logitech G.



«Nous avons décidé de concevoir un casque complet qui permet aux gens de montrer leur personnalité», a déclaré Tiffany Beers, responsable de l'ingénierie audio chez Logitech G. «C'est exactement ce que font le G733 et les accessoires disponibles. C'est un casque de jeu fiable et de haute qualité. qui s'adapte à votre environnement et vous permet d'afficher votre expression individuelle sans compromettre la technologie. "



En plus du G733, les joueurs peuvent choisir parmi une version noire ou blanche du clavier de jeu mécanique sans fil Logitech G915 TKL et des versions noir, blanc, bleu et lilas de la souris de jeu Logitech G203 et de la souris de jeu sans fil G305.



«Les joueurs et les streamers recherchent plus de moyens d'exprimer leur sens du style et de leur personnalité», a déclaré Elspeth Eastman, streamer TWITCH, gamer et doubleur. "Que ce soit du noir, du blanc ou du lilas ou un mélange de toutes les couleurs, nous voulons nous exprimer lorsque nous jouons pour le plaisir."



Prix et disponibilité



Le casque de jeu sans fil Logitech G733 LIGHTSPEED devrait coûter : 129 Dollars. Les sangles, qui sont disponibles en cinq options, coûteront : 9.99 Dollars chacune ; L'ensemble de cinq housses de micro amusantes, pour une personnalisation ludique, coûtera : 9.99 Dollars. Le clavier de jeu G915 TKL coûte : 229.99 Dollars, tandis que le Logitech G305 coûte : 59.99 Dollars et la souris de jeu Logitech G203 LIGHTSPEED coûte : 39.99 Dollars.



Tous les produits devraient être disponibles en Septembre 2020.



TECHPOWERUP