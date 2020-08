Et







F1 2020 prend en charge NVIDIA DLSS, détails 4K-60 Max possibles sur RTX 2060 SUPER.



Codemasters a annoncé que l'édition de l'année du jeu officiel de Formule 1, F1 2020, recevrait le support NVIDIA DLSS via une mise à jour. Lorsqu'il est activé, DLSS (Deep Learning Supersampling) libère d'énormes gains de performances en rendant le jeu à une résolution inférieure à la résolution native de votre écran et en restaurant les détails dans le jeu via le suréchantillonnage de l'IA.



Avec DLSS et des paramètres de jeu maximaux, même une GeForce RTX 2060 SUPER à 400 $ est capable de jouer à F1 2020 à une résolution 4K UHD avec plus de 60 ips. Le RTX 2070 SUPER gère environ 75 fps et le top RTX 2080 Ti plus de 100 fps. Il existe également des améliorations pratiques des performances sur les résolutions 1440p et Full HD (1080p).















«Nous voulions que F1 2020 soit le jeu de F1 le plus authentique et immersif à ce jour», a déclaré Lee Mather, directeur du jeu de franchise F1 chez Codemasters. "Cela nécessitait une concentration laser sur tous les aspects, de la fonction Mon équipe à chaque pixel de l'écran. NVIDIA DLSS donne aux utilisateurs la marge de manœuvre pour maximiser les paramètres visuels, ce qui se traduit par des graphismes réalistes et immersifs."



