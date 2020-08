ASUS annonce les cartes mères A520.



ASUS a annoncé aujourd'hui les nouvelles cartes mères de chipset A520 pour ses séries TUF Gaming, Prime et Pro. Le chipset AMD A520 est le successeur du chipset A320 et intègre PCIe 3.0. Conçues pour répondre à un large éventail de besoins, ces cartes mères disposent d'une ROM flash BIOS de 32 Mo et prennent en charge les futurs processeurs et APU de l'architecture AMD Ryzen Zen 3.



















Les cartes mères ASUS A520 peuvent être associées à un APU AMD pour créer une plate-forme de jeu ou une station de travail économique, ce qui les rend idéales pour les utilisateurs de PC bricoleurs et les petites et moyennes entreprises. ASUS a également le plaisir d'annoncer que son équipe de R&D a battu le record mondial de fréquence de mémoire existant, en définissant la DDR4-6666 sur le ROG Strix B550-I Gaming, en utilisant le processeur AMD Ryzen 4700GE et la mémoire Crucial Ballistix MAX.



De plus, les nouvelles mises à jour du BIOS pour la gamme complète des cartes mères des séries A520, X570 et B550 basées sur AM4 sont désormais disponibles. Les dernières versions du BIOS incluent la mise à jour AGESA combo V2 PI 1.0.8.0, qui est essentielle pour la compatibilité future.



ASUS s'engage à fournir la meilleure prise en charge du BIOS et continuera à optimiser le BIOS pour offrir les meilleures performances et l'expérience utilisateur.



Voici les fiches techniques :















Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP