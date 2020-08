be quiet!, fabricant leader sur le marché des alimentations en Allemagne depuis 2007*, annonce la Dark Power Pro 12. Cette nouvelle gamme d’alimentations se caractérise par une extraordinaire efficacité 80PLUS Titanium et un contrôle entièrement numérique (PFC, LLC, SR / 12V) avec une topologie « Full Bridge ». Le ventilateur breveté sans cadre ainsi qu'une toute nouvelle façade full mesh assurent un refroidissement quasi inaudible. Pour l'overclocking, be quiet! propose une clé qui permet aux utilisateurs de combiner les six rails 12V en un seul pour une stabilité extrême, idéale pour les processeurs ou les cartes graphiques énergivores. be quiet! réunit spécifications techniques premium et design haut de gamme dans un superbe boîtier en aluminium à la conception totalement modulaire. Et comme si cela ne suffisait pas, l'alimentation est livrée avec des câbles gainés individuellement, démontrant de fait que la marque est à la pointe de la technologie.



Certification Titanium grâce à la topologie numérique

L'alimentation Dark Power Pro 12 bénéficie d'une efficacité allant jusqu’à 94,9%, ce qui lui confère la certification 80 PLUS Titanium. be quiet! a atteint ce niveau d’efficacité élevé en mettant en œuvre un contrôle entièrement numérique pour la puissante topologie « Full Bridge + LLC + SR + DC/DC ». Cela se traduit par un bruit d’ondulation plus faible et une excellente régulation de la puissance, en particulier par rapport aux solutions analogiques ou semi-numériques qui ne mettent en œuvre qu’un simple PFC numérique. La Dark Power Pro s’appuie exclusivement sur des composants premium minimisant les bruits indésirables souvent induits par les changements de charges extrêmes causés par les cartes graphiques modernes, tandis que des condensateurs japonais longue durée 105°C garantissent une fiabilité maximale.



Ventilateur Silent Wings breveté pour une meilleure circulation de l’air et un fonctionnement pratiquement inaudible

Pour s’assurer que les composants premium de la Dark Power Pro 12 soient refroidis de manière optimale, même en cas de charge extrême, be quiet! a mis au point une méthode innovante pour intégrer son ventilateur Silent Wings très apprécié de la critique. Le résultat breveté est un ventilateur sans cadre, placé directement sous une grille full mesh et logé dans une entrée d’air en forme d’entonnoir pour une circulation optimale de l'air en vue d'obtenir un refroidissement de haute qualité. Le ventilateur a une faible vitesse de rotation pour son démarrage et fonctionne de manière pratiquement inaudible, ce qui évite de devoir constamment l'arrêter ou le redémarrer, soulageant les composants du ventilateur de toute pression inutile.



Un large éventail de fonctionnalités

Certaines des caractéristiques les plus appréciées de la Dark Power Pro 11 se retrouvent également dans la nouvelle génération d’alimentations phares de be quiet! comme la clé d’overclocking. Celle-ci permet aux utilisateurs de passer du mode multi-rail au mode rail unique avec un simple interrupteur, pour une stabilité accrue de l’alimentation dans des conditions d’overclocking extrêmes. En accord avec les composants de haute qualité utilisés dans le bloc d’alimentation, be quiet! a créé un superbe boîtier en aluminium qui confère à cette gamme de blocs d’alimentation un look de haut niveau. De plus, la Dark Power Pro 12 est livrée avec un ensemble complet de câbles noirs modulaires gainés individuellement et accompagnés de peignes assortis participant à l'apparence haut de gamme. Grâce à la qualité élevée des composants et à la toute nouvelle conception du refroidissement, be quiet! est en mesure d’offrir une garantie fabricant de 10 ans. De plus, les clients situés en France profiteront d'un échange express lors de la première année de garantie.



Pour permettre la compatibilité entre la gamme Dark Power Pro 12 et les boîtiers haut de gamme be quiet! (Dark Base 900, Dark Base Pro 900, Dark Base Pro 900 rev. 2), un accessoire de montage peut être acheté auprès du service client. Il s'agit d'un cadre de montage permettant de relier un connecteur C19 à usage intensif directement à l’alimentation électrique. Les clients ayant acheté un des boîtiers listés et une alimentation Dark Power Pro 12 peuvent demander ce cadre gratuitement.



L’alimentation Dark Power Pro 12 est prévue pour une disponibilité dès le 8 septembre 2020 au prix de vente conseillé de 439 euros TTC (1500 watts) ou 389 euros TTC (1200 watts).





*Source : GfK Panel Market Germany, unités de vente d’alimentations internes pur ordinateurs, Janvier 2020.