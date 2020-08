Performance AMD Ryzen ZEN 2 supplémentaire gratuite : Tuner d'horloge pour Ryzen (CTR par 1USMUS).



1USMUS, que vous connaissez de DRAM Calculator for Ryzen et de nos articles ici sur Guru3D, a travaillé dur sur un nouveau projet génial. CTR est l'abréviation de ClockTuner for Ryzen, un outil qui peut augmenter les performances des processeurs ZEN2 sans augmenter la consommation d'énergie.



Avant de commencer à demander «où puis-je télécharger ceci» dans les forums ou via notre e-mail, c'est aujourd'hui l'annonce de cet utilitaire. Il n'est pas encore disponible, le délai pour que la version puisse être téléchargée et testée est quelque part en Septembre 2020.







Le programme sera entièrement automatisé et n'a aucune restriction. CTR (ClockTuner for Ryzen) Une tension excessive et un PPT, une faible augmentation de l'instabilité préoccupent 1usmus depuis très longtemps et il a décidé d'aider les utilisateurs, car tout processeur Zen 2 peut faire encore plus que vous ne le pensez. Le logiciel ClockTuner for Ryzen vous permettra d'augmenter l'efficacité énergétique des processeurs basés sur l'architecture Zen2.



L'idée de base de ce logiciel est une sous-tension pour chaque CCX individuellement. Cela rend le processeur plus rapide et plus froid. Dans le même temps, toutes les technologies d'économie d'énergie restent actives. Jusqu'à ce que le CTR arrive, c'était impossible. Une autre caractéristique clé de ce logiciel est l'overclocking intelligent.







Ce n'est pas l'automatisation que nous avons l'habitude de voir quand + 50% de TBP donne + 2% de performance. Le principe de fonctionnement de base de ce logiciel est d'évaluer la qualité de chaque CCX (le noyau de quatre cœurs chacun) et d'ajuster les fréquences individuellement.



Prime95 avec un préréglage spécial (développé par 1usmus) évalue la stabilité de chaque CCX. Un algorithme pas à pas pour changer la fréquence permet un fonctionnement équilibré pour tous les CCX sans déplacer la charge sur les nœuds CPU (modules). En conséquence, vous obtenez un système personnalisé individuellement qui est prêt pour n'importe quel test. CTR contient également un package de test de plug-in Cinebench 20, qui vous permet d'évaluer vos résultats de réglage.







Le programme est gratuit et peut fonctionner avec n'importe quelle carte mère de marque. Même si votre carte mère ne prend pas en charge la configuration CCX pour le CTR, ce n'est pas un problème. L'accès SMU de bas niveau est capable de contourner toutes les limitations du fabricant de la carte mère ou du processeur. Le logiciel est équipé d'un grand nombre de systèmes de sécurité qui gèrent tout malentendu. De plus, le CTR ne contient pas de code dangereux pouvant être perçu par certains programmes antivirus comme un virus.



Ces dernières images montrent les résultats obtenus avec le CTR. Par exemple, le 3900X a pu augmenter ses performances de près de 7% tout en réduisant sa consommation d'énergie de 9,5%. Pour 3960X + 5% de performances et - 4,5% de consommation électrique. Des résultats sans changer le processus technologique ni la nouvelle architecture. L'utilisateur final est absolument libre de choisir les paramètres, vous pouvez faire des préréglages à très haute efficacité énergétique ou overclocker son processeur. Je veux faire attention, les tests n'ont pas été effectués sur la version finale du logiciel.



Encore une fois, la date de sortie approximative - Septembre 2020 - Gardez un œil ici sur Guru3D pour plus d'informations.



