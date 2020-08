MSI lance la carte mère MAG B460 Torpedo.



MSI a lancé aujourd'hui la MAG B460 Torpedo, une carte mère Socket LGA1200 basée sur le chipset Intel B460. Ceci marque le début de la nouvelle extension de marque "Torpedo" qui fait partie de la famille de produits MSI Arsenal Gaming (MAG), positionnée un cran en dessous du MAG Tomahawk. MSI a apporté à l'extension Tomahawk des ajouts de valeur au cours des dernières générations, poussant son prix typique à la hausse, ainsi que des fonctionnalités telles que le double Ethernet, le carénage d'E/S arrière, etc.



Le MAG B460 Torpedo simplifie les choses dans le format ATX . La carte est alimentée par une combinaison de connecteurs d'alimentation ATX à 24 broches et EPS à 8 broches, et utilise un VRM à 13 phases pour alimenter le processeur. Les dissipateurs VRM semblent légèrement plus petits que ceux du MAG B460 Tomahawk. Le minuscule dissipateur thermique sur le PCH est également difficile à manquer.















Les emplacements d'extension sur le MSI MAG B460 Torpedo comprennent un emplacement renforcé PCI-Express 3.0 x16 câblé au processeur, un emplacement PCI-Express 3.0 x16 (électrique x4) câblé au B460 PCH et deux autres emplacements PCIe x1. La connectivité de stockage comprend deux emplacements M.2 NVMe, tous deux PCI-Express 3.0 x4, dont l'un comprend un dissipateur thermique; et six ports SATA 6 Gbps.



La mise en réseau comprend une interface 2,5 GbE pilotée par un contrôleur Realtek 8125B. La solution audio intégrée utilise un codec Realtek ALC1200 avec des condensateurs de qualité audio, des prises 8 canaux et un ampli casque. Dans le cadre de l'ensemble de fonctionnalités CoreBoost, vous obtenez plus de performances de vos processeurs Core non K de 10e génération en assouplissant les limites de puissance.



MSI évalue le MAG B460 Torpedo à 109.99 Dollars, soit environ 30 Dollars de moins que la Tomahawk.



