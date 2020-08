CASEKING nous propose : Le Lian Li UNI FAN SL120 RGB PWM.











Ventilateurs PWM 120 mm bien pensés avec un système enfichable unique pour moins de câbles encombrants. Les ventilateurs UNI FAN SL120 de Lian Li sont livrés avec des LED RVB adressables et des performances élevées.



Les caractéristiques du Lian Li UNI FAN SL120 en un coup d'œil :



- Ventilateur PWM 120 mm en noir,

- Système de connecteur pratique pour moins de câbles,

- 32 LED RVB adressables numériquement,

- Vitesse et éclairage contrôlables via logiciel,

- Vitesse maxi de 1900 tr/min à 31 dB (A),

- 99,45 m³/h max. Débit d'air et 2,54 mm max. Pression atmosphérique H2O,

- Découpleur en caoutchouc pour réduire les vibrations.



Les caractéristiques du Lian Li UNI FAN SL120 en détail



La série Lian Li UNI FAN SL120 impressionne par un concept intelligent et unique: les ventilateurs ont des contacts à broches et sont connectés avec un système de connecteurs pratique. Plusieurs ventilateurs ne doivent plus être connectés individuellement - cela permet de gagner beaucoup de temps et d'éviter l'encombrement des câbles. Seuls deux câbles sont nécessaires pour connecter les ventilateurs.



Le roulement à billes fluide et dynamique assure un niveau élevé de douceur de roulement et de durée de vie. En raison des pertes par frottement réduites, des vitesses plus élevées sont atteintes qu'avec des ventilateurs conventionnels avec la même consommation d'énergie. La vitesse effective est au maximum de 1900 tr/min. Avec jusqu'à 31 dB (A) à pleine charge, les ventilateurs UNI FAN SL120 sont également très silencieux et avec un débit d'air de 99,45 m³/h et une pression statique de 2,54 mm H2O à pleine vitesse offrent de très bonnes performances.



Il y a 32 LED RVB adressables numériquement dans le ventilateur. Pour contrôler la vitesse et l'éclairage, le ventilateur peut être connecté à des hubs compatibles ou connecté directement à la carte mère.



Voici la fiche technique :







Il sera disponible sur le site de CASEKING à partir du 03 Novembre 2020 : Cliquez ICI.



Le prix est de : 24.90 euros.



Ils sont également disponible par pack de 3 : Cliquez ICI.



Le prix est de : 79.90 euros.



